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El jurado cree que el acusado de matar a su vecino en Granada actuó en legítima defensa

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Granada, 26 jun (EFE).- El jurado popular que ha enjuiciado al acusado de matar en Castilléjar (Granada) a un conocido con el que tenía disputas previas por la compraventa de una motosierra ha considerado este viernes que el procesado actuó movido por el miedo y que lo hizo además en legítima defensa.

Los nueve miembros del jurado han declarado al procesado culpable de un delito de homicidio, y no de asesinato como solicitó inicialmente la Fiscalía.

No obstante, han considerado probado que el hombre actuó movido por el miedo y con el objetivo de defender su integridad física y la de su hijo.

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Aunque en el objeto del veredicto los miembros del jurado popular responden a determinados elementos y no hacen una calificación jurídica de los hechos, estas posiciones se encuadran con la posición de la defensa, ejercida por el letrado Rafael López Guarnido.

Esta parte ha solicitado las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, además de la atenuante de confesión que también ha sido ratificada por los miembros del jurado.

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En la última sesión del juicio, la Fiscalía modificó la calificación de los hechos, cambió el delito de asesinato por el de homicidio, y redujo su petición de pena de los 22 años de cárcel de su escrito provisional a 8.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2021 cuando el acusado, de 58 años y en prisión provisional, estaba con su hijo en su casa, ubicada en el Barranco del Diablo de Castilléjar (Granada), y se presentó allí la víctima para reactivar una pelea previa por la compraventa de una motosierra que podría ser robada.

Los dos más jóvenes comenzaron una discusión que acabó en forcejeo entre ambos, lo que aprovechó el procesado para entrar a su vivienda y salir armado con una escopeta con la que disparó al fallecido.

La víctima recibió un disparo a corta distancia, con orificios de entrada y salida, que le provocó daños en el pulmón derecho, la columna vertebral y el esternón y ocasionó un shock hipovolémico por el que la víctima murió quince minutos después de llegar a casa del procesado.

Durante su declaración, el acusado explicó que había actuado en defensa propia al considerar que tanto su vida como la de su hijo estaban en riesgo.

La acusación particular ha mantenido que los hechos representan un delito de asesinato y he pedido una condena a 25 años de prisión. EFE

mro/rro/aam

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