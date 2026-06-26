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El Instituto Cervantes abrirá una extensión en Belfast a partir de otoño

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Madrid, 26 jun (EFE).- El Instituto Cervantes de Mánchester establecerá, a partir de este otoño, una extensión en la ciudad de Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), que abarcará tanto actividades culturales como académicas, ha anunciado este viernes la institución en un comunicado.

Las actividades incluirán la organización de los exámenes de certificación del idioma (DELE) y de cursos para docentes y programas de formación de profesores, así como actividades de arte y cultura en la ciudad, según lo aprobado en el último consejo de administración celebrado el pasado mes de mayo.

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La presencia en Belfast se articulará en colaboración con la Queen’s University como "socio estratégico". Fundada en 1845, es la principal institución universitaria de Irlanda del Norte y su cátedra de español, que celebra su centenario en 2026, es una de las más antiguas, activas e influyentes del país.

Según el último anuario del Instituto Cervantes, el español ha experimentado un crecimiento significativo en el Reino Unido en la última década, tanto en su presencia demográfica como de lengua de estudio y ha pasado de ser la décima lengua por número de hablantes a posicionarse en el sexto lugar.

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Se trata de una evolución que "trasciende el ámbito educativo para inscribirse en un fenómeno sociolingüístico más amplio", indica el Cervantes, que ve en el Brexit "un factor clave" en esa evolución.

En el curso 2024-2025 el Instituto Cervantes de Mánchester experimentó un incremento superior al 10 % en promedio tanto en los cursos generales como en los especiales, y de un 18 % en el caso de los cursos para niños.

En 2025, la población del área urbana de Belfast alcanzaba los 350.000 habitantes, mientras que su área metropolitana sumaba 652.000, lo que la convierte en la decimoquinta ciudad del Reino Unido.

El Cervantes tiene sedes en Londres, Dublín, Leeds y Mánchester, de quien depende también la extensión de Edimburgo. EFE

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