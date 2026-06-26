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El hispano-colombiano David Alonso, domina, por delante del líder Manuel González

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El hispano-colombiano David Alonso (Kalex) ha dominado la práctica oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 que se han disputado en el circuito TT de Assen, con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), en la segunda posición a sólo 9 milésimas de segundo.

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Nadie pudo con el registro que marcó el campeón del mundo de Moto3 en 2024, 1:36.154, y quienes más se acercaron fueron 'Manugas' González y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Daniel Holgado, que por la mañana había tenido sus 'problemillas' mecánicos, salió a la pista decidido a conseguir un buen rendimiento en la práctica oficial y ya en la cuarta vuelta se encaramó a la primera posición con un registro de 1:36.363.

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Tras Holgado se situó el australiano Senna Agius (Kalex), que protagonizó una gran salvada en la curva cuatro para evitar la caída, con Izan Guevara (Boscoscuro) tercero y ya aparentemente sin tener los mismos problemas con la suspensión delantera que por la mañana.

Pero cumplida la cuarta vuelta por casi todos los pilotos, se fueron por los suelos el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), el español Alberto Ferrández (Kalex) y el también italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), una cadena de percances que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que se pudiese limpiar el trazado en los distintos puntos y recuperar las motos para devolverlas a sus talleres.

El más perjudicado de todos ellos fue Vietti, cuya Boscoscuro quedó sensiblemente dañada, lo que le dejó fuera el resto de la práctica oficial, que no pudo continuar, a pesar de no tener un tiempo válido de clasificación, como también en el caso de su compañero de equipo Lunetta, en cuyo caso los mecánicos intentaron reparar la moto.

Apenas unos minutos más tarde y con un trabajo rápido y eficaz de los controles de pista, se reanudó la práctica oficial con Holgado como la referencia, con apenas 49 milésimas de adelanto sobre Agius y con el líder del mundial, Manuel González, por entonces sexto a dos décimas.

No fueron las únicas caídas, pues hubo muchas más por el fuerte calor con el que salieron a pista los pilotos de Moto2, lo que dificultó muchísimo las evoluciones de todos los pilotos, que se llevaron no pocos sustos a lo largo de todo el trazado neerlandés.

Tras Holgado, la sorpresa saltó con el liderato del japonés Taiyo Furusato (Kalex), que superó al español por apenas 30 milésimas de segundo en su duodécima vuelta, con 1:36.333, bien es cierto que lo hizo siguiendo el rebufo de la moto de Ortolá.

Precisamente, el vencedor en Brno, Iván Ortolá (Kalex), se fue por los suelos en la entrada de la curva dieciséis, justo en la entrada de la variante 'Geert Timmer' que da acceso a la recta de meta, cuando ocupaba la tercera posición con 1:36.381, a escasamente 48 milésimas de segundo del registro de Furusato.

Entre ellos, se coló el australiano Agius, que paró el cronómetro a 42 milésimas de segundo del japonés.

Pero cuando se entró en los cinco minutos finales muchos pilotos espabilaron, entre ellos el líder del campeonato, 'Manugas' González, que se situó líder con un tiempo de 1:36.163, por delante deel italiano Tony Arbolino (Kalex) y Senna Agius.

No duró demasiado el liderato de González, que vio como por detrás David Alonso, muy activo en los libres matinales, le arrebataba el primer puesto una vuelta más tarde y por apenas nueve milésimas de segundo, 1:36.154.

La curva cinco se convirtió en protagonista del final de la sesión al irse por los suelos en ese punto el español Alberto Ferrández y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), en el caso del español por dos veces en la misma sesión y el japonés lo hizo en tres ocasiones.

Nadie pudo con el registro de David Alonso (1:36.154), quien acabó como el más rápido de la categoría, por delante de González, Arbolino, Agius, Holgado, Alex Escrig (Forward), Taiyo Furusato, Iván Ortolá, Filip Salac (Kalex), Adrián Huertas (Kalex), Collin Veijer (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Arón Canet (Boscoscuro) y Joe Roberts.

Todos ellos pasaron a la segunda clasificación de manera directa, mientras que tendrán que disputar la primera el 'local' Zonta Van den Goobergh (Kalex), Celestino Vietti o los españoles Sergio García Dols (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex). EFE

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