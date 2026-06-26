El Gobierno activa en los ministerios unidades de inclusión para personas con discapacidad

Madrid, 26 jun (EFE).- El Gobierno ha activado 22 unidades de inclusión, una por cada Ministerio, para garantizar la plena incorporación laboral de personas con discapacidad, según ha anunciado este viernes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Durante su intervención en la jornada 'Inclusión y discapacidad en el empleo público', López ha dicho que todas esas unidades están ya operativas y ahora recibirán un nuevo impulso en el real decreto que prepara el Ministerio para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, que saldrá a audiencia pública próximamente.

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El Ministerio ha explicado en un comunicado que el decreto reforzará las funciones ministeriales de seguimiento, coordinación y asesoramiento a favor de la inclusión laboral y formalizará procedimientos y responsabilidades en cada departamento.

En la última Oferta de Empleo Público (OEP) se convocaron 2.689 plazas, de las que 538 se reservaron para personas con discapacidad intelectual, frente a las 33 plazas destinadas a este colectivo en 2012, ha recordado el ministro.

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Las unidades de inclusión tendrán funciones concretas: asesoramiento técnico en adaptaciones, coordinación con servicios de prevención y recursos de accesibilidad, acompañamiento en el proceso de incorporación y seguimiento de medidas de ajuste razonable.

Además, el Gobierno promueve la participación de personas con discapacidad en tribunales y órganos de selección, especialmente en aquellos procesos con turno de reserva; y garantiza adaptaciones de tiempos, medios y otros ajustes en todas las convocatorias derivadas de la OEP. EFE

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