Espana agencias

El Ejército del Aire y del Espacio sustituye los F-18 por los Eurofighter en Gran Canaria

Guardar
Google icon
Imagen G2VT5PYA3VEK5OYNEYLP2XOMFU

El Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado ocho Eurofighter Typhoon a la Base Aérea de Gando de Gran Canaria (Las Palmas), para sustituir a los seis F-18 que permanecían activos en el destacamento canario, cumpliendo así "la integración formal" de la primera dotación de cazas en la estructura del Ala 46.

De esta forma, Gran Canaria se convierte en la tercera base operativa en España con presencia del Eurofighter, que ya operaba en los destacamentos del Ala 14, de Albacete, y Ala 11, en Morón de la Frontera (Sevilla), un hito celebrado por el Ejército del Aire, cuya flota del caza europeo aumentará hasta alcanzar las 20 unidades.

PUBLICIDAD

Los seis F-18 que hasta ahora han operado en Canarias se trasladarán ahora a la base de Zaragoza, donde se darán de baja en el mes de diciembre de este año, ha informado el Ejército del Aire y de Espacio en una nota.

"No podemos quedarnos anclados en lo que tenemos, tenemos que seguir progresando y prosperando y moviéndonos hacia adelante", ha celebrado el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco Carbó, respecto a este cambio que ha considerado un "hito", que supone la entrada en servicio oficial de los aviones Eurofighter Typhoon en el archipiélago.

PUBLICIDAD

En este sentido, el JEMA ha incidido en que los aviones se van "actualizando" y "modernizando" a lo largo del tiempo con la adquisición aeronaves más modernas: "No estamos parados". "Es un proceso constante y continuo siempre buscando estar a la última y siempre tener lo más moderno y lo más evolucionado", ha destacado para reseñar que ya sean tres los destacamentos que vuelen con el Eurofighter --Ala 11, Ala 14 y Ala 46--.

El Ala 46 dispondrá del Eurofighter como "sistema de armas permanente" y podrá consolidar sus capacidades de respuesta inmediata en un "espacio geoestratégico de vital importancia para la seguridad nacional".

No obstante, al ser interpelado por el FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), el JEMA ha recordado que el sistema consta de siete pilares y que no solo se trata de una aeronave. Por lo tanto, ha explicado que, aunque "el pilar del avión" lo siguen "discutiendo", están adelantando trabajo en las demás áreas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Doce detenidos por dos agresiones homófobas en Palencia: golpearon y humillaron a las víctimas en un parque tras quedar con un “cebo” mediante una aplicación

Los ataques tuvieron lugar en septiembre de 2025, en dos días diferentes, y en ellos participaron siete menores

Doce detenidos por dos agresiones homófobas en Palencia: golpearon y humillaron a las víctimas en un parque tras quedar con un “cebo” mediante una aplicación

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Ejecutivo pasar a un sistema de transferencias corrientes asignadas en los Presupuestos Generales

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 106 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cuatro españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 106 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

Ni Repsol ni BP: estas son las gasolineras más baratas para ahorrar hasta 300 euros al año, según la OCU

Las jubilaciones privadas toman fuerza en Europa: las empresas podrán invertir en acciones para complementar las pensiones de sus empleados

DEPORTES

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

Del pulso con Bielsa antes del partido contra España en el Mundial 2026 al choque con Xabi Alonso en el Real Madrid: el año más difícil de Valverde

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 26 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Nico Williams, el as que tiene guardado De la Fuente para el España-Uruguay del Mundial

A qué hora y dónde ver el España-Uruguay en España: la Selección se juega el liderato y los charrúas la eliminación