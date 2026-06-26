El administrador judicial cree que "lo ideal para el Málaga es salir de La Rosaleda"

Málaga, 26 jun (EFE).- El administrador judicial desde hace seis años del Málaga CF, José María Muñoz, afirmó este viernes, tras la presentación del futuro estadio para 55.000 espectadores que se levantará en la zona universitaria de la ciudad, que "lo ideal para el Málaga es salir de La Rosaleda y empezar en otro estadio".

Preguntado por si el equipo podría jugar en el nuevo estadio antes de estar terminado, para lo que se prevé un plazo de seis años, Muñoz declaró a los periodistas que "lo ideal sería no ir alternando sedes, porque eso retrasaría las obras, y casi es preferible esperar un año" permaneciendo hasta 2032 en La Rosaleda hasta la total ejecución del futuro recinto.

El administrador judicial confió en que, como han avanzado los técnicos y responsables de las instituciones implicadas en el proyecto (Junta de Andalucía y Ayuntamiento y Diputación de Málaga), el nuevo estadio esté para 2032, pero matizó que no quiere inmiscuirse en esas previsiones "porque es una cuestión de arquitectos e ingenieros".

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"Ellos han sido rotundos con los plazos, dos o tres años para comenzar la obra y otros tres para su ejecución, aunque podrían ser menos. Tenemos 16.000 personas esperando un abono y nos gustaría poder satisfacer esa demanda", recalcó Muñoz, además de incidir en que esta alternativa "es lo mejor para el Málaga".

En este sentido, José María Muñoz indicó que "una alternancia en el día a día haría mucho daño al primer equipo, y eso hay que valorarlo", y admitió que "el corazón" les "lleva a La Rosaleda, pero la cabeza no".

Sobre el aumento del aforo hasta 55.000 espectadores, lo calificó como "una cifra muy razonable de aquí a seis años, siempre que el equipo siga una línea ascendente", además de que "podría ampliarse hasta los 65.000 sin demasiados problemas", mientras que con una hipotética remodelación de La Rosaleda "se llegaría a unos 43.000 o 44.000 y no habría margen para crecer más".

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El dirigente malaguista también se refirió a la planificación de la próxima temporada en LaLiga EA Sports, tras el ascenso del equipo, y dijo que está "condicionada por las salidas" que ya se van produciendo, si bien adelantó que hacer "entre cuatro y seis fichajes puede ser una cifra razonable, aunque dependerá de muchas circunstancias".

"Tampoco hay obsesión por correr porque la base del equipo está ahí y existe confianza en el bloque", aseveró Muñoz, quien también confirmó que el Málaga ha pedido a LaLiga que su primer partido "sea fuera de casa para que el césped llegue en perfectas condiciones" y añadió que son "optimistas" a pesar de que este año han "terminado más tarde que cuando el ascenso a Segunda". EFE

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