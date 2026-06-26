Detenido tras atropellar a su pareja y huir sin auxiliarla tras una discusión en León

León, 26 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Andrés del Rabanedo (León) a un hombre como presunto autor del atropello de su pareja, a quien dejó tendida en el suelo con heridas leves y huyó sin prestarle auxilio tras una discusión ocurrida en el ámbito de la violencia machista.

Según la investigación, el hombre abandonó el lugar en el vehículo y, al avanzar, atropelló a la mujer, que se encontraba delante del coche en el sentido de la marcha.

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Tras el impacto, la víctima quedó tendida en la calzada y fue auxiliada por varios testigos, que alertaron a los servicios de emergencia.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo se desplazaron al lugar para atender a la víctima y recabar información sobre lo sucedido; poco después localizaron al presunto autor en el polígono industrial de Trobajo del Camino, donde fue detenido.

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No constan denuncias previas por violencia machista y, tras los hechos, la víctima ha solicitado una orden de protección.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial. EFE