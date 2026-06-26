Declara el exjefe de la UCO que reveló presión del DAO en causas que afectan al Gobierno

Madrid, 26 jun (EFE).- El juez que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno interroga a cuatro mandos de la Guardia Civil, entre ellos Rafael Yuste, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) que reveló que el entonces número dos del cuerpo le ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política".

Yuste abrirá este viernes en la Audiencia Nacional las comparecencias programadas por el juez Santiago Pedraz, que investiga, entre otros, al exdirigente socialista Santos Cerdán y a la exmilitante Leire Díez en el marco de esa supuesta trama.

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También están citados el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO; el general jefe del Estado Mayor del cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y el mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo, que finalmente no venían de la UCO.

El exjefe de la UCO declaró el 27 de mayo ante los investigadores del instituto armado sobre si había habido presiones en relación a causas relacionadas con el PSOE o el entorno del presidente del Gobierno.

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Entre otras cosas dijo que había recibido un oficio del general jefe del Estado Mayor en el que se pedía un organigrama de la UCO con los oficiales que tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno" en el marco de una información reservada abierta tras una noticia en prensa que cuestionaba la posible actuación del DAO. EFE