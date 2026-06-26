Cuerpo ve sostenible el Gobierno hasta "el año que viene"

Oviedo, 26 jun (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes la "sostenibilidad" del Gobierno "hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene", ha puntualizado.

Cuerpo ha respondido en estos términos al ser preguntado por los periodistas sobre si el Ejecutivo es sostenible o si son necesarias unas elecciones.

El vicepresidente primero ha dicho que "los datos hablan por sí mismos" porque el Gobierno ha sacado adelante más del 85 por ciento de las votaciones celebradas en el Congreso, donde además ha aprobado 68 normas.

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Cuerpo también se ha referido a la gestión del Ejecutivo y a los resultados que ha tenido en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, o de mejora del poder adquisitivo, asuntos que a su juicio "hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este Gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene".

El vicepresidente primero y ministro de Economía se encuentra este viernes en Oviedo para participar en la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). EFE

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