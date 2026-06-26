Críticos del PSOE aseguran tener voces dentro del Comité Federal y esperan que hablen el sábado

Roberto González, uno de los portavoces de la plataforma 'ReactivaPSOE', ha asegurado este viernes que tienen voces dentro del Comité Federal que se celebra este sábado 27 de junio y confían en que expresen su disconformidad con la dirección del partido.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, González ha sido preguntado si los llamados críticos tienen representación en el Comité Federal, ante lo que ha respondido: "Tenemos voz en el Comité Federal". Se ha referido a "todas las personas que quieran regenerar el partido y las hay dentro del Comité Federal, lógicamente".

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En este sentido, ha señalado a alcaldes, concejales y secretarios de organización del partido que "están muy preocupados" y ha reiterado que esa voz y esas ideas que tienen ellos "están dentro del Comité Federal".

Al ser preguntado si estos representantes van a expresar sus quejas en voz alta ha remachado: "Yo creo que sí. Claro, nosotros lo pedimos, pero yo creo que sí, porque es que realmente la situación es una situación que roza el catastrofismo".

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También ha pedido "una regeneración absoluta del partido" mediante primarias abiertas, la dimisión de la Ejecutiva Federal socialista y la convocatoria de elecciones Generales antes de acabe el año.

En este sentido, el portavoz de Reactiva ha denunciado también que la situación de España es "especialmente mala por todos los casos de corrupción" y que "en cualquier país democrático", la condena de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos "significa la salida del número uno de recursos humanos de la empresa, que es Pedro Sánchez".

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"CUANDO NO SE QUIEREN VOCES DISCREPANTES" ESO NO ES UN PARTIDO POLÍTICO

Laura López Mendizábal, otra de las portavoces de la plataforma socialista, ha apuntado que cuando "no se quiere que haya voces discrepantes, cuando todos quieren que vayan a una, aunque estén errados, eso tiene otro nombre y no es partido político".

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Así lo ha dicho en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que la corriente de la que es portavoz no ha recibido "ninguna llamada al orden", al ser preguntada por las supuestas presiones que se están produciendo para que no haya discrepancias en el Comité Federal del PSOE que se celebrará mañana.

Sobre los mensajes de 'Whatsapp' que ha publicado Okdiario en los que supuestamente se insta a los militantes a apoyar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la retirada del pasaporte de su mujer Begoña Gómez por el Juez Juan Carlos Peinado, la portavoz de Reactiva ha asegurado haberlos recibido.

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Estos mensajes se enmarcan también en el cierre de filas augurado este jueves por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, de cara al Comité Federal a pesar de los casos de corrupción que acechan al su partido y al Gobierno.

En este sentido, el exconsejero de la Junta de Andalucía y firmante de un manifiesto en contra de Pedro Sánchez, Paulino Plata, ha proclamado que este "no es el estilo del partido". "El PSOE siempre ha sido crítico con sus líderes", ha apuntado a la par que se ha mostrado confiado en que este sábado haya voces contrarias a la Secretaría General en el Comité Federal.

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"El Partido Socialista ha sido tradicionalmente un partido que ha tenido voces discrepantes y eso ha nutrido hacer un partido más grande", ha apuntado también López Mendizábal.

PIDEN ELECCIONES Y UN CONGRESO EXTRAORDINARIO

Este jueves, Reactiva solicitó por carta al Comité Federal la convocatoria de elecciones generales antes de que acabe el año y una renovación inmediata de los liderazgos del partido con el nombramiento de una Comisión Gestora que convoque un Congreso extraordinario.

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Asimismo, Paulino Plata ha pedido que el Comité Federal que se celebra este sábado 27 de junio "evalúe lo que hay que hacer", y que vea, en su opinión, que la Legislatura está "totalmente agotada" y se plantee la celebración de un congreso extraordinario donde se produzca "una renovación en la Secretaría General".

"Vamos a darle ya el cerrojazo a la Legislatura y vamos a mirar al futuro", ha concluido el exconsejero andaluz del PSOE, quien ha advertido de que lo que quieren evitar con estas propuestas es que el partido pueda "sucumbir".

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