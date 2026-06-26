Canarias, sin noticias aún de sus trabajadores de la delegación autonómica en Venezuela

Santa Cruz De Tenerife, 26 jun (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes que no tienen aún noticias de los trabajadores de la oficina de la Delegación del Gobierno canario en Venezuela, y que lo que le consta es que se está "desescombrando el edificio", que se derrumbó por el terremoto.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha apuntado que las noticias respecto al estado de la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Isabel Jara, "no son positivas" pues el edificio se vino abajo y ella vivía en el ático.

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"No podemos confirmar el fallecimiento pero las noticias que nos llegan no son positivas. No perdemos la esperanza y esperemos que en cuanto amanezca podamos saber más y la podamos encontrar", ha resaltado el presidente canario. EFE