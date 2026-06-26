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Cae en Málaga una red dedicada a fabricar permisos de conducir falsos del Reino Unido

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Málaga, 26 jun (EFE).- La Policía Nacional han desarticulado en las localidades malagueñas de Mijas Costa y Marbella una organización criminal de carácter internacional especializada en la fabricación y distribución de permisos de conducir falsos del Reino Unido, operación que se ha saldado con la detención de dos personas.

La operación ha contado con la colaboración con el Border Security Command de la Embajada del Reino Unido en España, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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 La trama utilizaba empresas legales de paquetería para distribuir la documentación falsificada a Reino Unido y otros países europeos y cobraba alrededor de 300 euros por cada documento.

Los agentes han intervenido 592 permisos de conducir falsificados, más de 56.000 euros en efectivo y un laboratorio clandestino capaz de producir hasta cien documentos al día.

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Los dos detenidos, de nacionalidad británica y ucraniana, son los presuntos cabecillas de la organización.

Permisos de conducir británicos falsificados

La investigación se inició tras la alerta de las autoridades británicas tras detectar e intervenir cuatro envíos postales procedentes de España que contenían un total de 287 permisos de conducir británicos falsificados.

El hallazgo reveló la existencia de un flujo continuado de documentación fraudulenta con destino principalmente al Reino Unido.

A raíz de esta información, los investigadores centraron sus pesquisas en un entramado criminal asentado en la Costa del Sol, dedicado presuntamente a la fabricación sistemática y distribución internacional de documentación falsa.

Durante la investigación se identificó a los integrantes de la organización y el lugar donde elaboraban los documentos y desarrollaban la infraestructura logística necesaria para su envío.

Los agentes interceptaron un nuevo paquete postal relacionado con los investigados. Tras la correspondiente autorización judicial, se abrió se halló en su interior otros 101 permisos de conducir falsificados.

Con esta actuación, los investigadores lograron intervenir un total de 388 documentos fraudulentos antes de la fase de explotación de la operación.

Distribución internacional mediante empresas legales de paquetería

La organización utilizaba empresas legales de mensajería y paquetería para enviar la documentación falsificada al extranjero. Los documentos eran introducidos en sobres individuales dirigidos a los compradores finales y a intermediarios encargados de su posterior distribución.

Los investigadores comprobaron que numerosos sobres contenían documentación con filiaciones distintas a las del destinatario, lo que evidenciaba el uso de redes interpuestas para dificultar el rastreo policial. Aunque el principal destino de los envíos era Reino Unido, también se localizaron paquetes dirigidos a otros países como Italia, Alemania, Francia o Arabia Saudí.

Los clientes de la organización eran principalmente residentes en Reino Unido. En dicho país, el permiso de conducir actúa habitualmente como documento identificativo para numerosos trámites administrativos y financieros, circunstancia que incrementa notablemente el valor criminal de este tipo de falsificaciones y facilita su utilización para actividades ilícitas como la apertura fraudulenta de cuentas bancarias o la adquisición de bienes.

Los agentes también han practicado tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados a la trama.

Durante los registros se ha incautado de más de 56.000 euros en efectivo, cerca de 41.000 dólares en criptomonedas, un total de 592 permisos de conducir británicos falsificados y abundante material informático y documental de interés para la investigación.

Se localizó además un laboratorio clandestino equipado con maquinaria industrial de alta precisión para fabricar documentos falsos.

Entre los efectos intervenidos figuran impresoras láser y de inyección de tinta de elevado valor económico, troqueladoras de termosellado, escáneres de precisión, plastificadoras, laminadoras y distintos elementos utilizados habitualmente en falsificaciones documentales, como tintas OVI y kinegramas de seguridad. EFE

(vídeo)

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