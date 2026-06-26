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BME admite a negociación nuevas emisiones de cuatro comunidades por 2.000 millones

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Madrid, 26 jun (EFE).- El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha admitido a negociación las nuevas emisiones de bonos de Galicia, Andalucía, Castilla y León y Canarias por un importe conjunto de 2.000 millones de euros (500 millones cada una de ellas).

En una nota remitida este viernes, BME ha explicado que las nuevas referencias admitidas a negociación cuentan con un cupón fijo del 3,29 % y un vencimiento a siete años en el caso de Galicia; y con un cupón fijo del 3,35 % y un vencimiento a ocho años en el de Andalucía.

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La emisión de Castilla y León cuenta con un cupón fijo del 3,33 %, con vencimiento a ocho años; y la de Canarias con un cupón fijo del 3,50 %, con vencimiento a diez años.

El mercado de Renta Fija de BME también registró recientemente una nueva emisión de bonos a cinco años de la Comunidad de Madrid, que se convirtió en la primera emisión pública de una región europea realizada bajo el Estándar de Bonos Verdes.

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Esta operación, junto con estas nuevas emisiones de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Junta de Andalucía y del Gobierno de Canarias eleva a un total de seis las operaciones de emisión de bonos ligadas a principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) realizadas por gobiernos autonómicos a través de los mercados de Renta Fija de BME en lo que va de año. EFE

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