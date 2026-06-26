Bielsa encara "como una final" de una intensidad "máxima" el partido contra España

Guadalajara (México), 25 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026.

"El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español.

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"La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.

Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla.

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"Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.

Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".

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España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.

Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase. EFE

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(foto)(vídeo)