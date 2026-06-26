Espana agencias

Bielsa encara "como una final" de una intensidad "máxima" el partido contra España

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 25 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026.

"El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español.

PUBLICIDAD

"La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.

Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla.

PUBLICIDAD

"Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.

Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".

España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.

Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Madrid para antes de salir de casa este 26 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Madrid para antes de salir de casa este 26 de junio

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Suecia también avanza como una de las mejores terceras tras igualar y espera rival entre Francia y Noruega

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 26 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 26 de junio

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

El fuego, originado por la chispa de un vehículo agrícola, avanza con tal rapidez que el Gobierno de Aragón ha activado el nivel máximo de su plan de emergencias forestales

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

Toñi Moreno repasa su trayectoria en ‘El Hormiguero’ y bromea con desnudarse en redes: “Cuando llegas a esta edad, te la pela todo”

La presentadora recordó sus inicios a los 14 años en televisión y compartió cómo su hija y su familia han influido en sus decisiones personales y profesionales

Toñi Moreno repasa su trayectoria en ‘El Hormiguero’ y bromea con desnudarse en redes: “Cuando llegas a esta edad, te la pela todo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Ecuador vence a Alemania por primera vez y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Así te hemos contado el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026: los ‘Elefantes’ hacen historia y se meten en unas rondas eliminatorias por primera vez

Nicolas Pépé, de ser el futbolista africano más caro de la historia a irse gratis a Turquía y marcar los goles que cambian la historia de Costa de Marfil