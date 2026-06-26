Badio se une a la lista de posibles salidas del Valencia y puede fichar por Panathinaikos

València, 26 jun (EFE).- El exterior Brancou Badio se une a la lista de posibles salidas del Valencia Basket y tiene avanzado un acuerdo con el Panathinaikos, que pagaría su cláusula de rescisión al club 'taronja', según avanzaron la web Encestando y el periodista Andrea Calzoni.

Ambos apuntan al pago de 1,5 millones de euros al Valencia como compensación y a un contrato de tres campañas y cinco millones de euros netos en total para el jugador senegalés de 27 años.

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Además de Badio, el dominicano Jean Montero avanzó su marcha del club tras dos campañas y también podrían salir del mismo el base Sergio De Larrea, elegido en primera ronda del 'draft' de la NBA, Jaime Pradilla o Kam Taylor, entre otros.

Badio ha sido uno de los más destacados en esta campaña en la que el Valencia Basket ha llegado a la Final a Cuatro y ha ganado la Supercopa y la Liga Endesa.

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El exterior llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 procedente del Manresa y a finales de abril firmó un nuevo contrato con el club hasta 2029, con mejor sueldo y una cláusula más elevada. EFE