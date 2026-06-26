Arcadi España muestra su confianza en la Justicia pese a las "decisiones incomprensibles"

València, 26 jun (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha mostrado este viernes su "confianza absoluta en el sistema judicial y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", aunque ha señalado que algunas decisiones le resultan "difícilmente comprensibles", como la de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Preguntado por los casos de corrupción que afectan al PSOE, España ha asegurado, durante su participación en el foro Encuentro SER, que no le quita "ni un ápice de gravedad" a lo que se está conociendo, pero también ha señalado que aunque ninguna organización está exenta de que esto le pueda pasar, la forma de reaccionar "no es la misma" en unos y en otros.

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"Hay personas que no están en el partido y solo con unos indicios se ha actuado con contundencia. Otros hacen todavía fiestas y homenajes o sencillamente no dicen absolutamente nada", ha apuntado, y ha mostrado su confianza en la Justicia y en la presunción de inocencia.

No obstante, ha considerado que hay "situaciones puntuales" con "determinados autos difícilmente comprensibles", como el que ordena retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno "insinuando que sus escoltas, la Policía Nacional, van a ayudarle a escapar".

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"Hay elementos que llaman la atención", ha dicho, al tiempo que ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "algo poco habitual en este país que es pedir disculpas".

Sobre la petición de algunos partidos para que se convoquen elecciones anticipadas, el ministro ha señalado que algunos, como el PP y Vox, lo llevan pidiendo "desde el día después de las elecciones", cuestionando incluso "la legalidad del proceso", algo que considera "peligrosísimo".

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Arcadi España ha afirmado que las elecciones serán "el año que viene", se harán "con normalidad" y hasta entonces el Gobierno no está parado sino que "sigue gobernando y avanzando, que es la mejor forma ayudas a este país". "No se trata de estar en un sitio por estar, se trata de hacer", ha dicho. EFE

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