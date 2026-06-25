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Registran más de 100 eventos sísmicos en Tenerife sin aumentar riesgo de erupción,dice IGN

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Santa Cruz de Tenerife, 25 jun (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo incremento de la actividad sismo-volcánica en Tenerife, con más de un centenar de eventos registrados en las últimas 24 horas, aunque insiste en que esta situación no aumenta la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo.

La mayor parte de los epicentros se sitúan nuevamente en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, principalmente en los municipios de Guía de Isora y Vilaflor de Chasna, con profundidades que oscilan entre los 10 y los 16 kilómetros bajo el nivel del mar.

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La mayor magnitud registrada ha sido de 2,0 mMbLg y ninguno de los terremotos ha sido sentido por la población.

Según ha informado este jueves el organismo, tras dos días de actividad muy débil, desde la medianoche se han producido varios pulsos sísmicos, el más destacado a las 3:54 horas, que continuaba activa hasta al menos el momento en el que IGN redactaba la nota informativa.

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En total, el IGN ha contabilizado 107 eventos sísmicos, de los que 24 habían sido localizados por el grupo de sismología volcánica de Canarias.

Durante este episodio se han detectado eventos volcanotectónicos, conocidos habitualmente como terremotos, así como eventos de baja frecuencia (LP) y eventos híbridos, que constituyen el tipo de señal predominante en este proceso.

Además, fuera de la zona habitual donde se producen estos pulsos sísmicos, se han registrado varios terremotos de muy baja magnitud en otras áreas sismogénicas de la isla, concretamente en Fasnia y en las proximidades del Teide.

El IGN señala que esta actividad es similar a la observada desde comienzos de año y explica que la ocurrencia de estos eventos es compatible con la circulación o interacción de fluidos magmáticos con el medio rocoso en profundidad.

No obstante, subraya que este tipo de sismicidad, analizada de forma aislada, no implica necesariamente una evolución hacia otros escenarios de actividad volcánica y añade que la persistencia de los fenómenos en una misma región es coherente con la existencia de un proceso activo localizado.

El organismo recuerda que mantiene desplegada en Tenerife una red de más de un centenar de estaciones, equipos y puntos de muestreo para monitorizar en tiempo real la sismicidad, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos que puedan indicar cambios en el peligro volcánico.

Asimismo, advierte de que los datos ofrecidos son todavía provisionales debido a la baja amplitud de las señales registradas, por lo que el número final de eventos y sus características podrían variar tras un análisis más detallado. EFE

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