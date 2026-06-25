Feijóo insta a Sánchez a asumir la dimisión exigida por la mayoría absoluta del Congreso

Madrid, 25 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves determinante que el Congreso haya pedido por mayoría absoluta la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a asumir esta exigencia de la Cámara.

De lo contrario, ha dicho, España tendrá a partir de ahora un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento.

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"Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido", ha advertido Feijóo tras aprobar el pleno del Congreso, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

El jefe de la oposición ha recalcado que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento. EFE

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