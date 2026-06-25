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La neerlandesa Hennie Van Schaik renueva con el Ensino

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Lugo, 25 jun (EFE).- La internacional neerlandesa Hennie Van Schaik ha renovado un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Durán Maquinaria Ensino Baloncesto, informó este jueves la entidad lucense.

La jugadora, que puede jugar tanto de pívot como de ala-pívot, se encuentra actualmente concentrada con la selección 3x3 de su país.

Van Schaik vivirá su segunda temporada en el Ensino, al que llegó el pasado verano desde el San José State Spartans de la NCAA, donde también había defendido las camisetas de CSU Bakersfield y Lousville.

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En su primera campaña en el baloncesto español, la interior neerlandesa promedió 2.8 puntos, 1.6 rebotes y 0.5 asistencias en los casi 9 minutos de media que estuvo en pista durante los 31 partidos que disputó en la Liga Femenina. EFE

dmg/jap

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