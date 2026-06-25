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Pedro Leitão Brito, el alumno de Bielsa sueña con una 'locura'

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Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Pedro Leitão Brito nunca ha escondido su admiración por Marcelo Bielsa, pero este viernes intentará completar una obra de arte en la Copa del Mundo y llevar a la debutante Cabo Verde a la fase de eliminación directa, algo que, curiosamente, podría dejar fuera del torneo a su maestro.

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Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones de este Mundial al sumar dos empates imprevistos ante España (0-0) y ante la Uruguay de Bielsa (2-2) y este viernes se jugará contra Arabia Saudí en el NRG Stadium de Houston un extraordinario pase de ronda.

El veterano meta Vozinha se convirtió en la gran figura del éxito de Cabo Verde a base de paradas en el 0-0 de Atlanta contra España, pero lejos de los focos, Pedro Leitão Brito sigue trabajando para obrar el milagro.

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Pedro Brito, conocido como Bubista, ha construido un equipo competitivo a partir de organización, solidaridad y una identidad reconocible que permite a Cabo Verde competir contra rivales con muchos más recursos.

En su formación profesional, siguió los ejemplos y enseñanzas de Marcelo Bielsa, que el sorteo de la fase de grupos puso en su camino en este Mundial.

Y antes del encuentro frente a Uruguay quiso saludar personalmente a Marcelo Bielsa y le entregó un pequeño regalo representativo de Cabo Verde como muestra de respeto.

El técnico caboverdiano ha reconocido en varias ocasiones que Bielsa ha sido una referencia para muchos entrenadores, y no solo en las grandes capitales del fútbol.

Brito salió de las ideas del 'Loco' para desarrollar su propia filosofía, y este verano recoge los frutos.

En el cruce con su maestro, Brito logró un empate de mérito, un 2-2 que le permite llegar a la última jornada con amplias opciones de pasar de ronda, sobre todo considerando el exigente cruce de Uruguay con España.

El desafío para Cabo Verde será Arabia Saudí. El conjunto asiático, obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones, representa el último obstáculo para una generación que ya ha escrito una de las páginas más importantes de la historia del fútbol caboverdiano. EFE

(foto)

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