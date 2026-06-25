Nueve de cada diez trabajadores anticipan nuevas reformas de pensiones, según Funcas

Madrid, 25 jun (EFE).- Nueve de cada diez trabajadores (el 93 %) anticipan nuevas reformas en materia de pensiones antes de su jubilación y ocho de cada diez (el 79 %) considera que las ejecutadas hasta ahora han sido insuficientes.

Así se desprende de la "Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera" elaborada por Funcas y presentada este jueves por la investigadora Elisa Chuliá, que destaca que una pensión suficiente para vivir sin aprietos preocupa a dos tercios de los encuestados, una proporción que aumenta entre las mujeres al borde del retiro.

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En torno a dos tercios de la población opina que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema económico importante, una creencia más afianzada entre los jóvenes, que son además los más escépticos respecto a las pensiones que recibirán.

A pesar de esta conciencia sobre el problema de la sostenibilidad de las pensiones, la encuesta pone de manifiesto la falta de respaldo a medidas concretas, con claras mayorías que se oponen a las opciones de reforma por las que se pregunta.

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Casi nueve de cada diez personas (el 87 %) muestran desacuerdo ante la elevación progresiva de la edad de jubilación hasta los 70 años (como se ha aprobado en Dinamarca y a lo que tienden otros países como los nórdicos y Países Bajos, donde se ha ligado la edad de retiro a la esperanza de vida).

De hecho, un 70 % considera la edad de jubilación actual de 67 años demasiado alta, dice la encuesta, si bien añade que cerca del 20 % de la población activa declara que, si tuvieran la oportunidad de trabajar más allá de los 67 años, lo haría.

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Un cambio que barajan algunos países europeos, como es elevar los años cotizados necesario para acceder a una pensión contributiva por encima de los 15 actuales, es rechazado por siete de cada diez encuestados (un 73 %).

Otras opciones de reforma, como aumentar las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas (54 % en contra) o introducir un impuesto específico a todos los ciudadanos (66 % en contra), generan un amplio rechazo, sobre todo, a la primera opción.

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Además, seis de cada diez (un 58 %) simpatizan más con la idea de pensiones ajustadas a las cotizaciones realizadas (mayor contributividad) que con la idea de pensiones suficientes (mayor distributividad), algo que está más extendido entre aquellos que están en activo y tienen formación media o superior.

"El éxito de una reforma en este sentido (mayor contributividad) solo podría residir en un diseño técnico acertado, que, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las pensiones, se explique bien a los ciudadanos de todas las generaciones y genere así la confianza de que, cuando se jubilen, van a contar con prestaciones de la Seguridad Social justas y previsibles", ha concluido Elisa Chuliá.

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Seis de cada diez personas no jubiladas (59 %) ven sentido a una inversión para complementar la pensión pública, pero esta predisposición se halla muy desigualmente repartida entre los grupos de la muestra analizada.

La predisposición a invertir es mayor en personas con ingresos altos y con experiencia en productos financieros, particularmente entre los hombres jóvenes, de entre 18 y 30 (un 86 %), por lo que Funcas se pregunta si muestra una conciencia del riesgo a no cobrar una pensión suficiente o refleja su perfil inversor. EFE

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