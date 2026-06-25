Los reyes transmiten su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Madrid, 25 jun (EFE).- Los reyes han transmitido este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los dos terremotos sufridos por el país en el que han fallecido, al menos, 32 personas y otras 700 han resultado heridas.
En un mensaje en la red social X, lamentan la tragedia provocada por estos dos terremotos y trasladan a los ciudadanos venezolanos todo su apoyo.
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"Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido el desastre", añade el mensaje.
De la misma forma, acompañan en el dolor a todos los familiares de las víctimas. EFE
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