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La Junta pide "transparencia" a Carlos Martínez (PSCYL) para "conocer la verdad"

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Valladolid, 25 jun (EFE).- El portavoz de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido "transparencia" al líder del PSOE en la comunidad, Carlos Martínez, tanto en los documentos que se investigan de la alcaldía de Soria por irregularidades en la contratación, de la que el socialista fue alcalde hasta abril, como del supuesto "chivatazo" sobre el registro en dependencias municipales.

No se trata tanto de conocer el estado de ánimo de Martínez, que ayer dijo que estaba "tranquilo", como de la información que puede ofrecer con transparencia, dado el tiempo que estuvo como alcalde, y también sobre su reconocimiento de que sabía que ese registro en las dependencias municipales se iba a producir.

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La investigación impulsada por la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria y desarrollada por la Guardia Civil, está bajo secreto y analiza hechos presuntamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Carriedo ha trasladado el respeto a las actuaciones judiciales, con una concejala del PSOE detenida, y ha insistido en requerir transparencia a Martínez para "conocer la verdad", ya que él tiene "datos y total información".

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La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha anunciado este jueves que su partido se personará en la causa judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Soria y también presentará una querella para que se investigue el supuesto "chivatazo" sobre el registro de las dependencias municipales.

En ese sentido, Carriedo ha dejado en los grupos parlamentarios esa tarea de personarse para saber quién es el responsable de la filtración; y ha incidido en que aparte del Ayuntamiento de Soria, entre las siete detenciones relacionadas con ese caso hay "personas del Ministerio de Transición Ecológica" que puede tener algún tipo de investigación. EFE

(foto)

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