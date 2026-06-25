LA ITF pasa a llamarse World Tennis

Londres, 25 jun (EFE).- La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ha pasado a llamarse World Tennis con el objetivo de "adquirir una identidad propia" y mantener el "crecimiento sostenible a largo plazo" en todo el mundo, según se anunció este jueves.

"Hoy tenemos la oportunidad de redefinir nuestro papel en el tenis mundial y reafirmar nuestro compromiso para garantizar un futuro sólido y sostenible para este deporte. World Tennis refleja quiénes somos y nuestra presencia global", expresó David Haggerty, presidente de World Tennis, en declaraciones difundidas por el organismo.

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A partir de este jueves, la organización que ha regido el tenis a nivel mundial desde 1913 se denominará World Tennis, cuyo logo representa una pelota de tenis y una W, y se ha comprometido a reinvertir al menos el 85 % de todos sus ingresos anuales durante la próxima década.

La entidad también definió sus cinco prioridades estratégicas entre las que destacan incrementar el número de jugadores de 106 a los 140 millones para 2035, impulsar a las futuras estrellas, hacer crecer las competiciones oficiales de naciones, garantizar el futuro del deporte y captar nuevos inversores para tener fuentes de ingresos nuevas y mas sólidas.

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Aunque todavía no se conocen detalles, la idea del World Tenis es fortalecer la Copa Davis, la Billie Jean King Cup y la World Team Cup y que sirva como vía de acceso para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

"Queremos tener una identidad propia y que todos los aficionados sean partícipes. Entre nuestras ambiciones queremos destacar la de incrementar el número de jugadores en las 214 naciones que componen el ecosistema y asegurar el futuro del tenis con la llegada de nuevos ingresos e inversores. Tenemos que ir todos de la mano y colaborar para conseguir estos objetivos", añadió Ross Hutchins, director ejecutivo de World Tennis, en una videoconferencia a la que tuvo acceso EFE. EFE

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