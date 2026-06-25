Juan Manuel Cerúndolo cae ante el británico Samuel

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo, octavo cabeza de serie, ha caido eliminado en los cuartos de final del torneo sobre hierba de Eastbourne (Reino Unido) al perder frente al local Toby Samuel.

Cerúndolo cedió en una hora y 23 minutos de partido por 3-6 y 4-6 ante un tenista que procedía de la previa y que accedió al cuadro gracias a la baja precisamente de Francisco Cerúndolo, y que en la ronda precedente se impuso a otro jugador argentino, Thiago Agustín Tirante.

PUBLICIDAD

Número 142 del 'ranking' mundial y ganador de cuatro torneos del circuito challenger, el británico, de 23 años, ha conseguido emular al australiano Aleksandar Vukic y al estadounidense Jenson Brooksby, que alcanzaron las dos últimas finales en Eastbourne (ambos perdieron ante Taylor Fritz) como 'perdedores afortunados' (lucky losers) de la previa. EFE