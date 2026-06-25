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El primer expulsado fue peruano pero la primera roja la vio un chileno

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Dallas (EE.UU.), 25 jun (EFE).- ¿Quién fue el primer expulsado de la historia de los Mundiales? No fue el chileno Carlos Caszely, pese a haber visto la primera cartulina roja, el 14 de junio de 1974.

Casi cuarenta años antes (14 de julio de 1930) ya había sido expulsado un jugador peruano, aunque no está clara su identidad. Según el informe del partido de FIFA.com, fue Plácido Galindo, el capitán de la selección peruana de 1930, pero desde 2008 crecieron las dudas sobre la fiabilidad del reporte.

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Ese año, Luis de Souza Ferreyra, el autor del único gol peruano en aquel partido contra Rumanía (3-1), afirmó a El Comercio que el expulsado fue Mario de las Casas, fornido defensa de 1’85 cms de altura. “Lo vieron grande y le echaron”, dijo al describir cómo se resolvió una riña entre ambos conjuntos, pasada la hora de juego.

Aún faltaban tres años para que Everton y Manchester City lucieran números en sus camisetas por primera vez en un partido oficial, la final de la Copa inglesa, y veinte para que la numeración llegara a la Copa del Mundo, por lo que fue fácil confundir al primer expulsado por el árbitro chileno Alberto Warnken.

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Sobre lo que no hay duda es sobre quién vio la primera tarjeta roja que, curiosamente, fue por una entrada de un delantero a un defensa. El 14 de junio de 1974, el chileno Carlos Caszely respondió a las constantes entradas del alemán Berti Vogts con una patada a la altura del muslo. El árbitro turco Dogan Babacan le mostró la tarjeta roja.

A Caszely le llamaban el “gerente del gol” y a Vogts “El Terrier”. El mundo al revés. EFE

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