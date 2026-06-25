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Doce selecciones ya se han clasificado y siete hacen las maletas

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- Doce selecciones han asegurado hasta este miércoles su participación en los dieciseisavos de final de Mundial 2026 al tiempo que otras siete quedaron eliminadas al cerrar la fase de grupos en el último puesto.

La primera de las cuatro fechas previstas hasta el 27 de junio para establecer el cierre de la actividad en los doce grupos dejó la clasificación directa de Sudáfrica como escolta del líder México en el Grupo A, en el B a Suiza como líder y a Canadá en el segundo puesto, y en el C a Brasil con Marruecos a su sombra.

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Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos se unieron este miércoles a México, la primera selección que anticipó su participación en la segunda fase, y a las de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

Aunque con matices en sus resultados, los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá, avanzaron a la primera fase de eliminación directa.

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Doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición. En esa carrera quedaron hoy Corea del Sur en el Grupo A, Bosnia y Herzegovina en el B y Escocia en el C.

Para elegir los ocho mejores terceros, prima el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas acumuladas y la clasificación FIFA, en ese orden.

Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Por contra, Haití, Catar, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa ya quedaron condenadas a cerrar sus campañas en el fondo de la clasificación.

Así quedó el A: México, Sudáfrica y Corea del Sur

México avanzó con paso perfecto a los dieciseisavos de final, que ya había asegurado con antelación, al terminar primera del Grupo A, mientras Sudáfrica se aseguró la segunda plaza y se las verá con Canadá. Corea del Sur ocupó la tercera posición.

República Checa, con un punto, quedó en el sótano.

Sin encajar ningún gol, el equipo de Javier ‘el Vasco’ Aguirre llegó hoy a 9 puntos, algo que sucede por primera vez en sus 18 participaciones en mundiales, tras golear por 0-3 a República Checa.

El Tri, primero del A, jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

Sudáfrica, segunda del A, venció por 1-0 a Corea del Sur, llegó a 4 puntos y por primera vez superó una fase de grupos en sus cuatro apariciones mundialistas, incluida la de 2010, en la que fue local.

Los sudafricanos jugarán en dieciseisavos contra Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles.

Corea del Sur, con tres puntos y -1 en diferencia de goles, queda a merced de la resolución del resto de grupos para saber si tiene opciones de estar entre los ocho mejores terceros.

Grupo B: Suiza, líder; Canadá, segunda y Bosnia tercera

La selección de Suiza se clasificó como primera del grupo B, en el que Canadá también avanzó como segunda y Bosnia y Herzegovina terminó como tercera, a la espera de si está entre las 8 mejores en el cómputo decisivo de todos los cuartetos.

Suiza sumó 7 puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que fue segunda con 4; los mismos que Bosnia y Herzegovina, que acabó por detrás de Canadá  por tener peor diferencia general de goles.

Catar, cayó ante el conjunto balcánico por 3-1 y finalizó última .

Suiza, como primera, jugará los dieciseisavos en Vancouver el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J), mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio en Los Ángeles a Sudáfrica.

La clasificación de Bosnia y Herzegovina queda pendiente de estar entre los 8 mejores terceros de todos los grupos. Sus 4 puntos, con un saldo de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.

En el C Brasil encabeza. Le siguen Marruecos y Escocia

La selección de Brasil se clasificó este miércoles como primera del Grupo C, en el que Marruecos también avanzó como segunda y Escocia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de las otras llaves.

Brasil llegó a 7 puntos al golear por 0-3 a Escocia, mientras que Marruecos escoltó a la Canarinha con las mismas 7 unidades al superar por 4-2 a Haití, que estaba eliminada antes de esta fecha tras enlazar 2 derrotas: 0-1 ante Escocia y 3-0 con Brasil.

El equipo de Carlo Ancelotti jugará el lunes en Houston ante el segundo del F. Y Marruecos, como segunda, se enfrentará el mismo día con el primero del F en Monterrey.

La clasificación de Escocia (tercera del C) queda en vilo, pues debe esperar si está entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus tres puntos, con una saldo negativo de 3 goles, mantienen en suspense su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada. EFE

(foto)

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