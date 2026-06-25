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El Barça descubre este viernes su hoja de ruta en la nueva 'Champions'

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Barcelona, 25 jun (EFE).- El Barça, vigente campeón de Europa, descubrirá este viernes su hoja de ruta en la nueva Liga de Campeones, cuya principal novedad será la ampliación a 24 equipos, repartidos en seis grupos de cuatro.

El sorteo de la fase de grupos de las competiciones masculina y femenina 2026-2027 se celebrará a las 11.00h CET en la sede de la Federación Europea de Balonmano (EHF), en Viena (Austria), donde quedará definida la composición de ambos torneos.

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El Barça partirá desde el bombo 1 junto a otros campeones de liga como el Magdeburgo alemán, el Veszprém húngaro o el Aalborg danés, por lo que evitará en la primera fase a los cabezas de serie, aunque podrá coincidir con varios de los principales aspirantes procedentes de los otros bombos.

Los equipos han sido repartidos en cuatro bombos y se aplicará la protección por país, de forma que dos clubes de la misma federación no podrán quedar encuadrados en el mismo grupo.

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El nuevo formato masculino introduce 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro, mientras que la competición femenina mantiene el sistema de dos grupos de ocho equipos.

Además, en el sorteo masculino se aplicarán restricciones adicionales: si un país cuenta con dos representantes, estos no podrán coincidir en la misma mitad del cuadro (grupos A-C o D-F).

En el caso de Alemania, Francia y Dinamarca, con tres equipos en la competición, no podrá haber más de dos de estos países en la misma mitad, lo que condiciona la configuración final.

Durante el sorteo también se anunciarán los premios individuales de la temporada 2025-26, incluido el jugador más valioso (MVP), al que optan los azulgranas Aleix Gómez, el portero Emil Nielsen, el central Domen Makuc y el pivote Ludovic Fàbregas, así como el mejor jugador joven del curso. EFE

avm/fa/cmm

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