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Deniz Undav, gran sensación de Alemania, acepta ser suplente: "Lo importante es ganar"

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East Rutherford (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Deniz Undav, la gran revelación de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026, afirmó este miércoles que acepta con naturalidad su rol de suplente dentro de la selección y subrayó que "lo importante" es que el equipo gane, el resto "es secundario".

"Cada jugador contribuye a su manera. Si no estuviera contento, no estaría aquí. Acepto mi rol. También hay cosas que pueden ir sucediendo durante el torneo", dijo el delantero del Stuttgart en la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra Ecuador, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Alemania no se juega nada ante la Tri, puesto que ya tiene asegurado el pase a los dieciseisavos de final como líder del Grupo E, tras barrer a Curazao (7-1) y vencer de remontada a Costa de Marfil (2-1).

Undav fue el gran protagonista en esos dos primeros encuentros. En ambos salió desde el banquillo en sustitución de Jamal Musiala y marcó tres goles y repartió dos asistencias.

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"Voy a darlo todo, tanto si salgo de inicio como si salgo desde el banquillo. Lo importante son los tres puntos, lo importante es que ganemos el partido y todo lo demás es secundario", aseguró.

Preguntado sobre el estado del césped del MetLife Stadium, algo seco según manifestaron algunos jugadores, el atacante de 29 años afirmó que eso es algo que no le afecta "en absoluto".

"Me pongo las botas, corro e intento golpear el balón. Es fútbol. Si el césped está húmedo, corre más rápido el balón; si está más seco, hay que pegarle más fuerte. Eso es todo", zanjó.

Por otro lado, expresó su felicidad por la explosión de ventas de las camisetas con su nombre.

"Mis amigos y mi familia ya tienen una, pero me he alegrado enormemente al saberlo porque ha habido muchos pedidos de camisetas con mi nombre", manifestó. EFE

(foto)

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