Chus Mateo: "Al día siguiente de perder con Boston, Hugo me dijo que estaba disponible"

Madrid, 25 jun (EFE).- Chus Mateo, entrenador de la selección española de baloncesto, destacó este jueves el compromiso del jugador Hugo González, de los Boston Celtics, para regresar a 'La Familia' un año después, mostrando su disposición después de que su equipo cayera en los 'playoffs' de la NBA en el séptimo duelo ante los Philadelphia 76ers.

Asimismo, incidió en que el alero ha afrontado un gran proceso de "madurez" durante su año de novato en la liga estadounidense, tal y como afirmó en la presentación de la convocatoria para la tercera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, que tuvo lugar en la sede de Endesa en Madrid.

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“Hugo ha tenido un año más de cocción. Ha tenido una experiencia extraordinaria y le va a aportar mucha madurez. A su vez, él también le va a aportar eso a la selección. Desde el primer momento ha querido venir. Al día siguiente de perder con Boston, me dijo que ya estaba disponible. Pese a que probablemente tendrá que acudir a la liga de verano con los Celtics, ha querido venir con nosotros. Le han dado permiso y estoy contentísimo. Lo que va a aportar al equipo ya lo veremos, dependerá más de él que de mí”, analizó.

Por otro lado, el seleccionador nacional valoró a los jugadores procedentes de las ligas universitarias como la NCAA o los procedentes de la NBA, que recientemente en su 'draft' seleccionó a los españoles Aday Mara, Sergio De Larrea y Baba Miller.

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“He hablado con muchos de los españoles que están aquí y con los que no. Con De Larrea hablé ayer después de que fuese elegido en el 'draft' de la NBA. También con Baba Miller y Aday Mara. Ahora deben ver cómo resuelven sus situaciones. Pero cuento con ellos y con otros que no están aquí porque son el futuro del baloncesto nacional”, aseveró.

“No debemos rasgarnos las vestiduras por que haya jugadores lejos. Tenemos que acercarnos y ser capaces de adaptarnos a la nueva realidad y dar pasos adelante en esa dirección. Ahora hay que fijarse en más equipos y nos toca dar un paso en ese sentido. Debemos valorar este nuevo escenario que se nos presenta”, agregó.

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Otro de los que regresa es Willy Hernangómez, que además lo hará como capitán, pese a que no ha cuajado una actuación destacable en el Barça esta temporada.

“Tengo mucha confianza en que esté a buen nivel. Hay situaciones en las que un jugador no tiene fortuna o no encaja. Había unas expectativas generadas que igual no han llegado a alcanzarse en su etapa en el Barça. Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros para que rinda. Si no lo hace, por lo menos ayudará a construir el grupo. Para mí es muy importante su personalidad”, narró.

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Por otra parte, negó la posibilidad de "nacionalizar" a algún jugador extranjero para la selección en estos momentos, aunque recordó que ya se ha tramitado el proceso con Rhys Robinson, canterano del Real Madrid nacido en Estados Unidos, que este verano debutará con las categorías inferiores de España.

El combinado español se medirá a Dinamarca, el 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid, y Georgia, tres días después en Tiflis. Ambos duelos cerrarán la tercera y última ventana en la primera fase de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027.

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España lidera el grupo A europeo, con cuatro triunfos en otras tantas jornadas y, por tanto, ya firmó su pase a la segunda fase de clasificación.

'La Familia' se concentrará el lunes 29 de junio con la siguiente lista de convocados:

- Bases: Ferrán Bassas (Baxi Manresa), Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs, USA), Álvaro Cárdenas (Valencia Basket) y Alberto Díaz (Unicaja).

- Aleros: Hugo González (Boston Celtics, USA), Francis Alonso (Río Breogán), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Darío Brizuela y Joel Parra (Barça).

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- Pívots: Jaime Pradilla (Valencia Basket), Pierre Oriola (Baxi Manresa), Willy Hernangómez (Barça) e Izan Almansa (Real Madrid). EFE

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