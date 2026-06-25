Bomberos y UME trabajarán toda la madrugada para contener el incendio de Tamarite (Huesca)

Madrid, 26 jun (EFE).- El operativo de extinción del incendio forestal originado este jueves en Tamarite de Litera (Huesca) y que afecta a unas 4.000 hectáreas trabajará durante toda la madrugada de este viernes para contener el fuego con un contingente formado por Bomberos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El dispositivo estará integrado por nueve brigadas terrestres, nueve autobombas, máquinas bulldozer, un equipo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) asignada en Aragón y los efectivos de la UME, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

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En la mañana del viernes estos medios serán relevados con otras 13 brigadas (6 terrestres y 7 helitransportadas) a las que habrá que sumar 8 autobombas, 5 bulldozer y dos secciones de la UME.

Además, a los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de Aragón se sumarán 3 hidroaviones, 3 anfibios "zapatones" y 2 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como un avión de carga en tierra y un avión anfibio de la Comunidad Autónoma de Valencia.

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El Infoar ha destacado que se trata de un incendio "muy alargado" y que la superficie afectada es "principalmente agrícola, como monte bajo y algo de pinar".

Las llamas han obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios: Azanuy, Calasanz y Alins del Monte y han motivado al Gobierno de Aragón a activar el nivel dos en situación operativa dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de Emergencia. EFE

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