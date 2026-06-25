Espana agencias

Bomberos y UME trabajarán toda la madrugada para contener el incendio de Tamarite (Huesca)

Guardar
Google icon

Madrid, 26 jun (EFE).- El operativo de extinción del incendio forestal originado este jueves en Tamarite de Litera (Huesca) y que afecta a unas 4.000 hectáreas trabajará durante toda la madrugada de este viernes para contener el fuego con un contingente formado por Bomberos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El dispositivo estará integrado por nueve brigadas terrestres, nueve autobombas, máquinas bulldozer, un equipo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) asignada en Aragón y los efectivos de la UME, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

PUBLICIDAD

En la mañana del viernes estos medios serán relevados con otras 13 brigadas (6 terrestres y 7 helitransportadas) a las que habrá que sumar 8 autobombas, 5 bulldozer y dos secciones de la UME.

Además, a los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de Aragón se sumarán 3 hidroaviones, 3 anfibios "zapatones" y 2 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como un avión de carga en tierra y un avión anfibio de la Comunidad Autónoma de Valencia.

PUBLICIDAD

El Infoar ha destacado que se trata de un incendio "muy alargado" y que la superficie afectada es "principalmente agrícola, como monte bajo y algo de pinar".

Las llamas han obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios: Azanuy, Calasanz y Alins del Monte y han motivado al Gobierno de Aragón a activar el nivel dos en situación operativa dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de Emergencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un herido muy grave y 14 personas atendidas en un incendio en Villaverde (Madrid)

Infobae

La Copa del Mundo 2026, con 3.605.357 aficionados, bate récord de asistencia de EE.UU. 94

Infobae

Gonzalo Plata dice que Ecuador dará "todo" para seguir en el Mundial

Infobae

Noche de sorpresas en el Hipódromo de La Zarzuela

Infobae

Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos tras los terremotos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Ecuador vence a Alemania por primera vez y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Así te hemos contado el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026: los ‘Elefantes’ hacen historia y se meten en unas rondas eliminatorias por primera vez

Nicolas Pépé, de ser el futbolista africano más caro de la historia a irse gratis a Turquía y marcar los goles que cambian la historia de Costa de Marfil

Nicolás Pépé mantiene la ilusión de Costa de Marfil en el Mundial 2026 con dos goles ante Curazao