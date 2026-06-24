Espana agencias

Sánchez denuncia el "acoso y derribo" contra su mujer y su hermano y admite no compartir algunas decisiones judiciales

Guardar
Google icon
Imagen ZS5E4ORCZ5EABKR34ZLWD6BCX4

El presidente Pedro Sánchez ha denunciado "el acoso y derribo" que vienen sufriendo su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David, contra quienes han construido, ha dicho, "acusaciones infundadas" con el objetivo de "debilitar al Gobierno". Con todo, se ha mostrado confiado en la Justicia de España pese a que ha admitido que hay algunas actuaciones que le cuesta mucho "compartir y comprender".

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, Sánchez ha asegurado que existe el patrón de "acoso y derribo" mencionado se articula en tres compases: "primero, difusión de informaciones falsas; después, la presentación de denuncias con recortes de prensa de presuntos bulos y desinformación presentadas por organizaciones vinculadas a la extreme derecha; y, por último, apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años".

PUBLICIDAD

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que no iba a utilizar la tribuna del Congreso para defender la inocencia de su familia --"ya lo harán ellos en los tribunales", ha dicho--, pero sí ha desmentido las acusaciones que pesan contra su mujer y su hermano y cuyas instrucciones judiciales se han hecho "en contra del criterio de la Fiscalía". Una afirmación esta última que ha provocado una sonora risa de la bancada de la derecha.

En concreto, ha destacado que el caso de su mujer ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --en referencia al juez instructor Juan Carlos Peinado-- y ha culminado con unas medidas cautelares que, a su juicio, "sobrepasan todos los límites de lo razonable"

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Llega a España el terror romántico de 'Obsession', la película más rentable del año

Infobae

Junts y el PP discrepan y se alejan en el Senado en la moción para pedir elecciones ya

Infobae

Abascal acusa a Sánchez de estar "maniobrando" para "robar" las próximas elecciones

Infobae

La jueza del accidente de Adamuz da a los peritos nueves meses para presentar su informe

Infobae

A disposición judicial la concejala de Soria detenida y en libertad los otros 5 arrestados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

El Gobierno pone un nuevo límite a los jugadores ‘online’: no podrán gastar más de 700 euros al día en casas de apuestas y casinos virtuales

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo