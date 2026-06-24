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Saiz confía que "órganos superiores pongan orden" en el procedimiento contra Begoña Gómez

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Madrid, 24 jun (EFE).- La portavoz de Gobierno, Elma Saiz, ha dicho, este miércoles, confiar en que "órganos superiores pongan orden en el procedimiento contra Begoña Gómez, que, desde el principio, ha sido anómalo".

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la también ministra ha señalado que Begoña Gómez, que hoy ha entregado su pasaporte en el juzgado, "está cumpliendo con lo establecido por el juez Juan Carlos Peinado como medida cautelar".

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Y ha insistido que el Gobierno espera que órganos superiores pongan orden en un procedimiento que ha calificado también de "despropósito".

Sobre la comparecencia de esta mañana del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, Saiz ha afirmado que el Ejecutivo "seguirá trabajando, acordando y transformando el país y poniendo en el centro la mejora de la vida de la ciudadanía". EFE

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