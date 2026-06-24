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Estabilizado incendio que confinó a unas 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Barcelona)

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(Actualiza la MC3025 con más detalles, una vez estabilizado el incendio y levantado el confinamiento en Sant Quirze de Safaja)

Barcelona, 24 jun (EFE).- Los Bomberos han logrado estabilizar un incendio forestal que este miércoles ha obligado a confinar durante unas cinco horas a unas 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Barcelona) y en el entorno forestal de la comarca del Moianès, donde el fuego ha afectado a unas 16 hectáreas.

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Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 20.12 horas han dado por estabilizado el incendio, de forma que se ha podido levantar el confinamiento, vigente desde las 15.30 horas.

En declaraciones a los periodistas, el jefe de intervención de los Bomberos en este incendio, Joan Reyes, ha pedido a los ciudadanos que, pese a que se ha levantado el confinamiento, no se acerquen al lugar del incendio, porque todavía no está bajo control.

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De hecho, los Bomberos mantienen un dispositivo en la zona para proseguir con las labores para controlar y extinguir el fuego.

El incendio se ha iniciado hacia las 13:22 horas, por causas que se investigan, junto a la carretera BV-1341, por encima del campin la Illa, que ha sido confinado casi de inmediato, al igual que un restaurante cercano.

Debido a la evolución del incendio, que también ha obligado a cortar la carretera BV-1341, Protección Civil de la Generalitat ha enviado hacia las 15.30 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Sant Quirze de Safaja, ya que el fuego se dirigía hacia esta población, para pedir que se confinaran en el interior de sus casas, cerraran puertas y ventanas y que no circularan por la zona.

Según la Generalitat, se ha ordenado el confinamiento en urbanizaciones y masías diseminadas en el entorno del Moianès y en los accesos a la C-59, por lo que esta medida ha afectado a unas 700 personas.

Debido a este incendio, la red de parques naturales de la Diputación de Barcelona ha decidido cerrar el recinto de Sant Miquel del Fai, situado en los alrededores.

Cuando los Bomberos han llegado al lugar se han encontrado un incendio que crecía en dirección ascendente y que ha ido evolucionando en función del viento, de forma que poco antes de las 17.00 horas la prioridad de los equipos de extinción era el flanco izquierdo, al ser la parte más activa.

Los Bomberos han enviado al lugar 38 dotaciones, de las cuales siete son medios aéreos.

Además, se han desplegado unidades del Grupo de Actuaciones Forestales, Equipos de Prevención Forestal, un refuerzo de la estructura de mando y la Unidad de Mando de la región de emergencias de la Cataluña central.

Protección Civil de la Generalitat ha activado también la fase de alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (Infocat). EFE

(vídeo)

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