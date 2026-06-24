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El Gobierno sale en defensa de los derechos de Zapatero tras las filtraciones de su caso

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Madrid, 24 jun (EFE).- El Gobierno ha salido este miércoles en defensa de los derechos del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero ante la filtración de información de la causa sobre Plus Ultra en la que se encuentra imputado y que considera que vulnera su privacidad.

Fuentes del Ejecutivo se han referido de esta forma al hecho de que se hayan conocido los anexos a un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional con el contenido íntegro de la agenda del expresidente para los años 2024 y 2025 y un documento de más de mil páginas con el volcado de sus conversaciones de WhatsApp con su secretaria.

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Tras expresar su preocupación por la creciente frecuencia de la filtración de información de causas judiciales que no guardan relación con el objeto de las investigaciones, el Gobierno hace hincapié en que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas.

Subraya que los derechos fundamentales no son negociables y hay que proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos.

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Este respeto a los derechos fundamentales recalca el Gobierno que debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial.

Ante todo ello, el Ejecutivo garantiza que va a seguir trabajando para garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas. EFE

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