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Potter: "No es sencillo parar a Japón, tenemos que defender mejor"

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Arlington (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El británico Graham Potter, técnico de la selección sueca, afirmó que a Japón, su rival el jueves en la decisiva tercera jornada del grupo F, "no es sencillo" pararlo y que, desde luego, tendrán que "defender mejor" de lo que lo hicieron en la derrota ante Países Bajos (5-1)

"No es sencillo parar a este equipo. Estoy súper impresionado con ellos. Llevan mucho tiempo trabajando juntos, los respeto mucho. Tenemos que asegurarnos de utilizar nuestras armas. Tenemos que defender mejor y ser una amenaza, porque es la manera de desestabilizarlos", dijo en la conferencia de prensa previa al partido que se disputará en el AT&T de Arlington.

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"Es un equipo que se ve que ha pasado mucho tiempo junto. El fútbol moderno es un deporte de equipo y así lo hace Japón. Hay una comunicación no verbal que se consigue con el tiempo que pasas junto", añadió Potter que dijo que su principal cualidad es que "reman todos en la misma dirección".

El técnico inglés, que admitió que "probablemente haya cambios" en el once titular, aseguró estar "orgulloso de cómo han reaccionado" sus jugadores tras la goleada frente a Países Bajos.

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"Hemos ganado un partido y perdido otro, no todo ha sido malo, pero sabemos que tenemos que mejorar. "Hay mucha positividad en el equipo. Estoy muy orgulloso de los jugadores, por cómo han reaccionado a la última derrota", destacó.

Sobre Alexander Isak, la estrella de la selección junto a Viktor Gyokeres, afirmó: "Le gusta atacar, pero ha entendido que necesitamos defender mejor y sabe lo que tiene que hacer". EFE

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