Controlado el incendio de As Fragas do Eume (A Coruña)

Ferrol, 24 jun (EFE).- La Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia ha comunicado que el incendio originado el domingo en A Capela (A Coruña) ha quedado extinguido poco después de las ocho y cuarto de la tarde de este miércoles, mientras que el iniciado el martes en el Parque Natural de As Fragas do Eume está controlado desde las 20:40 horas.

El departamento autonómico ha precisado que el primer foco, el de la parroquia de A Capela, en el municipio homónimo, comenzó a las cuatro de la madrugada del domingo y ha afectado finalmente a una superficie de 36,72 hectáreas, de las que 25,25 son de monte raso y las 11,47 restantes de zona arbolada.

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Su extinción requirió la movilización, de forma acumulada, de dos técnicos, dieciocho agentes, veinticinco brigadas, veintiséis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Mientras, el incendio del Parque Natural de As Fragas do Eume, también en el ayuntamiento de A Capela, comenzó poco antes de las cinco y media de la madrugada del martes y, tras quedar controlado en la tarde de este miércoles, ha afectado a unas 50 hectáreas, todas en el espacio protegido.

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Hasta el momento, acudieron a la zona tres técnicos, 22 agentes, 36 brigadas, 27 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros. EFE

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