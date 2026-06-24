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Punter: "Literalmente dimos todo lo que teníamos"

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Barcelona, 24 jun (EFE).- El escolta del Barça Kevin Punter señaló este miércoles, tras perder la final de la Liga Endesa en el cuarto partido contra el Valencia Basket (84-108), que el equipo azulgrana lo dio "todo" a pesar de la derrota.

"Literalmente dimos todo lo que teníamos. Ya fuera anotando, defendiendo, jugando para el equipo o haciendo cualquier sacrificio necesario. Todo el mundo dio lo máximo que podía dar. Para mí, eso resume esta temporada en pocas palabras", apuntó el jugador neoyorquino desde la zona mixta del Palau Blaugrana.

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Punter quiso contextualizar además las dificultades del curso, marcado por las lesiones y el cambio de entrenador. "Tuvimos muchas lesiones y en muchos momentos no contamos con la plantilla al completo cuando más lo necesitábamos. Se pueden decir muchas cosas, pero aun así conseguimos colocarnos en esta situación", destacó.

El escolta reconoció igualmente la frustración que supone cerrar otra temporada sin títulos, aunque insistió en que el trabajo realizado permite extraer conclusiones positivas de cara al futuro. "No me siento bien. No se siente bien en absoluto. Uno siempre quiere ganar todo lo posible. Siempre sales a la pista para ganar", afirmó.

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Punter reivindicó la ambición del plantel: "Llevamos jugando a este deporte desde niños. Nadie está aquí simplemente para pasar el rato. Queremos ganar. Queremos sentir orgullo por lo que hacemos".

El escolta admitió que la ausencia de títulos en las tres últimas campañas pesa en el vestuario, aunque también quiso poner en valor la dificultad de alcanzar el éxito en la élite: "No es que no queramos ganar porque llevemos dos años sin títulos. Ganar es extremadamente difícil".

Sobre su futuro y las expectativas para la próxima temporada, Punter evitó pronunciarse y prefirió centrarse en el análisis de la derrota. "No sé qué me deparará el futuro. Hay cosas que están fuera de mi control. Lo que sí sé es cómo me siento ahora y qué puedo hacer para mejorar. Todo empieza mirándote al espejo y siendo honesto contigo mismo", reflexionó.

Por último, al ser preguntado por la nota que pondría a la temporada del Barça, el neoyorquino reconoció que le resultaba imposible resumir el curso en un número.

"Tuvimos momentos realmente muy buenos y también momentos muy malos. Pero de esos momentos malos aprendimos muchísimo. Lo importante es quedarse con lo bueno, asumir lo malo y aprender de ambas cosas para ser mejores en el futuro", concluyó. EFE

avm/xsf/jl

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