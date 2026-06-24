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El personal de tierra de Infoca trabajará toda la noche en dos incendios en Sevilla

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Gerena (Sevilla), 24 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajará toda la noche con medios terrestres en los dos incendios forestales activos en la provincia de Sevilla, que afectan a los términos municipales de Gerena y Aznalcóllar.

Fuentes del Infoca han informado de que, una vez que los medios aéreos se han retirado, se mantiene un dispositivo en tierra en el fuego que se ha declarado poco antes de las 20.00 horas en un paraje al noroeste de Gerena.

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Las llamas afectan al paraje Barranco de la Atalayuela, donde se trabaja con cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas (22 efectivos), tres técnicos de operaciones, uno de extensión y un agente de medio ambiente encargado de logística, con la ayuda de un buldócer.

Además de activarse una unidad médica, en el aire trabajaron esta tarde seis medios: tres helicópteros, dos aviones anfibios y un avión de coordinación y observación.

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El paraje afectado se encuentra muy cerca del límite de la provincia de Sevilla con la de Huelva.

Además, se ha declarado un segundo incendio muy cerca, en el término municipal de Aznalcóllar, donde se encuentran trabajando una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones, tras retirarse el helicóptero de apoyo que trabajó en los primeros momentos del fuego. EFE

fcs/fp

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