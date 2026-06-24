Moriyasu: "Queremos ganar y ser primeros"

Arlington (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Hajime Moriyasu, técnico de la selección japonesa, afirmó que, pese a que a su equipo le vale con un empate para asegurar la clasificación, van a jugar contra Suecia con la idea de "ganar y ser primeros".

Japón y Países Bajos empataron (2-2) hace 9 días en el estadio AT&T, donde el conjunto nipón juega mañana contra la selección sueca. Empatados también en la diferencia de goles (+4), los neerlandeses han marcado un tanto más (7), por lo que afrontan la última jornada como líderes.

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Juegan, además, contra Túnez, que ha sido goleado tanto por Suecia (5-1) como por Japón (4-0), por lo que se supone que el conjunto de Moriyasu necesitará un amplio resultado para ser primero de grupo.

"El partido de mañana es decisivo. La idea es ganar y así se lo he trasladado a los jugadores. Luego está el tema de la diferencia de goles, para ser primeros o segundos e incluso podemos ser terceros", dijo en la sala de prensa del estadio AT&T de Arlington.

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"Mañana, queremos ganar y ser primeros. Lo importante es que nos mostremos como un equipo sólido. Si lo hacemos, podemos enfrentarnos a cualquier selección", agregó

Moriyasu destacó la importancia de las rotaciones en un torneo de este tipo."Queremos que todos estén preparados. Garantizar un nivel alto de preparación, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Rotar y conseguir buenos resultados no es fácil, pero estamos agradecidos a los jugadores, porque en los dos partidos el equipo ha funcionado muy bien", destacó.

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El técnico japonés resaltó el trabajo del seleccionador de Suecia, el británico Graham Potter. "Ha hecho muy bien trabajo como seleccionador. Suecia ha tenido menos tiempo que nosotros para prepararse y ha sacado un buen rendimiento a sus jugadores, está consiguiendo resultados", que dijo que "no será un partido sencillo", porque Suecia "tiene muy buenos delanteros".

Moriyasu afirmó que su idea es mezclar la "chispa" de los jóvenes con la experiencia de los más veteranos. "Los jóvenes se dejan la piel, pero lo bueno de los japoneses es que respetamos enormemente a los veteranos, pueden contribuir enormemente".

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También se mostró partidario de las pausas de hidratación. "Pueden ser útiles para modificar el curso del partido, nos sirven para hablar de lo que está pasando y eso nos viene muy bien", aseveró.

Y al ser preguntado por Leo Messi contestó: "Qué puedo decir! Estamos hablando de otra Liga, es como un superhéroe, un jugador excepcional. ¿Cómo pararlo? Esa es la pregunta. Yo creo que no se le puede parar, pero no creo que nos crucemos pronto". EFE

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