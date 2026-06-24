LaLiga alcanza un nuevo récord de asistencia con 17,5 millones de espectadores

Madrid, 24 abr (EFE).- La temporada 2025/26, recién concluida con la final de la fase de ascenso a Primera división, ha registrado la mayor afluencia de público de la historia entre LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que reunieron a 17.535.164 espectadores.

Según informa LaLiga, esta cifra representa un incremento del 0,8% respecto a la pasada campaña y confirma una "tendencia sostenida de crecimiento en la asistencia a los estadios" del fútbol profesional español.

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Además, informa de que la competición alcanzó un nuevo máximo histórico de asistencia media por encuentro, al situarse en 20.776 espectadores y con una mejora de un 0,5% de la campaña 2024/25.

LaLiga precisa que "estos resultados adquieren especial relevancia teniendo en cuenta el contexto en el que se han producido. Durante la temporada, varios clubes han afrontado limitaciones de aforo o traslados temporales derivados de proyectos de remodelación y modernización de sus estadios. Entre ellos figuran recintos como el Spotify Camp Nou (FC Barcelona), el Coliseum (Getafe CF), ABANCA Balaídos (Celta), Ibercaja Estadio (Real Zaragoza) o el Estadio Municipal de Anduva (CD Mirandés)".

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A lo que añade la presencia en Segunda de un filial (Real Sociedad B) y dos clubes recién ascendidos desde Primera RFEF cuyos estadios se encuentran entre los de menor capacidad de la categoría.

"El récord refleja, además, el esfuerzo que vienen realizando los clubes para adaptar y mejorar sus infraestructuras, impulsando espacios más modernos, accesibles y preparados para responder a las nuevas demandas de los seguidores. Un proceso de transformación que está permitiendo elevar la experiencia de los aficionados, así como la conexión que tradicionalmente ha caracterizado a los clubes y sus aficiones", señala LaLiga. EFE

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