La superficie quemada en los últimos siete días en España aumenta 240 hectáreas

Madrid, 24 jun (EFE).- En los últimos siete días (18-24 de junio) han ardido en España 240 hectáreas de superficie forestal, cifra que muestra una estabilización con respecto al periodo del 11 al 17 de junio, que dejó 1.605 hectáreas calcinadas, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Así, la superficie forestal quemada en España en lo que va de año asciende ya a 39.881 hectáreas, el triple que en el mismo periodo de 2025, cuando se situó en 12.625.

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En la última semana se han contabilizado 2 incendios, lo que hacen un total de 262 en lo que llevamos de 2026.

Esta cifra triplica de igual manera la registrada en las mismas fechas del año pasado (76), de acuerdo con los datos de esta plataforma, integrada en el programa Copernicus de la Unión Europea (UE).

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La superficie quemada hasta ahora (39.881 hectáreas) duplica la media del periodo 2006-2025 (17.668 hectáreas), aunque se queda muy lejos del peor año de ese lapso (80.425 hectáreas).

En los últimos días se han declarado incendios en puntos de Andalucía, Galicia (A Coruña y Ourense) y la Comunidad Valenciana, aunque la mayoría de ellos de baja influencia.

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Los más relevantes se produjeron en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense), dejando al menos 130 hectáreas calcinadas en total.

El incendio de A Capela se desencadenó en la parroquia del municipio (dejando hasta 30 hectáreas afectadas) y se propagó hacia el espacio protegido de As Fragas do Eume, donde ardieron 50 hectáreas.

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En A Mezquita, un incendio que entró desde Portugal arrasó al menos 50 hectáreas y obligó a un despliegue técnico de 17 motobombas, 7 aviones y 7 helicópteros.

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) también ha actualizado sus datos sobre incendios forestales, aunque el periodo analizado comprende desde el 1 de enero hasta el 14 de junio.

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En ese plazo, la superficie quemada ascendía a 37.968 hectáreas, casi el triple que en el mismo periodo de 2025 (13.480 hectáreas).

Según los datos del ministerio, la extensión carbonizada está por encima de la media de los últimos diez años (28.522 hectáreas en las mismas fechas).

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Hasta el 14 de junio se han registrado 10 grandes incendios forestales (GIF) en España, el doble de la media (5) y 8 más que el pasado año, cuando solo se contabilizaban 2 GIF en lo transcurrido de 2025.

Pese a estos datos, las cifras todavía quedan lejos de los 15 GIF registrados en el mismo periodo de 2023.

Los datos del Miteco, aún provisionales, proceden de las comunidades autónomas y se actualizan semanalmente. EFE

(Infografía)