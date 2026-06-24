Jessica Bouzas cae con estrépito frente a Madison Keys

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- La española Jessica Bouzas se despidió este miércoles en octavos de final del torneo de Eastbourne (Reino Unido), de categoría WTA 250 y disputado en tierra, al caer de forma contundente con la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en solo 54 minutos.

Bouzas, número 48 del ránking WTA, no pudo prolongar contra Madison Keys, segunda cabeza de serie, las buenas sensaciones mostradas en su estreno en el torneo frente a la británica Alicia Dudeney (6-0 y 6-3).

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Keys se mostró contundente con su saque y segura en las recepciones y no dio ninguna opción a Bouzas, que no ganó ni un solo juego en el primer set y se despidió del torneo tras perder en menos de una hora.

La tenista gallega llegó a Eastbourne tras ser cuartofinalista en Nottingham (Inglaterra), también sobre hierba, donde cayó frente a la estadounidense Emma Navarro por 7-6 (6) y 6-2 el pasado viernes. EFE

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