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Iván Romeo, enfermo, baja para el Tour de Francia y los Campeonatos de España

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El ciclista vallisoletano Iván Romeo no disputará el Tour de Francia, que arranca el 4 de julio en Barcelona, ni los Campeonatos de España, que se disputan entre el jueves y el domingo en Sabiñánigo, ya que continúa recuperándose del proceso gripal que le obligó a retirarse del Tour Auvernia-Ródano-Alpes y que le ha impedido entrenarse con normalidad durante los últimos días.

"Tras valorar la situación junto a los servicios médicos del equipo, se ha optado por priorizar una recuperación completa antes de retomar la competición. Tanto el ciclista como la estructura consideran que la mejor decisión es centrar los esfuerzos en afrontar con garantías la parte final de una temporada en la que Romeo ha vuelto a confirmar su enorme progresión", dice una nota del equipo.

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Ivan Romeo comenzó 2026 de forma brillante al conquistar una etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía. Más adelante, en la Paris-Nice, una caída condicionó sus opciones de luchar por nuevos triunfos parciales cuando se encontraba en un gran estado de forma. Ya recuperado, regresó a la competición en O Gran Camiño, donde volvió a levantar los brazos y firmó su tercera victoria de la temporada.

Poco después, Movistar Team anunció la renovación del corredor hasta 2030, reforzando así su apuesta por uno de los talentos con mayor proyección de todo el pelotón.

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Tras completar una concentración en altura durante el mes de mayo, Romeo regresó a la competición con el objetivo de preparar la gran cita del verano, el Tour de Francia. Sin embargo, la enfermedad sufrida durante el Tour Auvernia-Ródano-Alpes ha obligado finalmente a modificar esos planes. EFE

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