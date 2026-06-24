El profesorado madrileño iniciará una huelga indefinida el 14 de octubre

Madrid, 24 jun (EFE).- El profesorado de la educación pública madrileña iniciará una huelga indefinida a partir del próximo 14 de octubre para exigir mejoras en las condiciones laborales y educativas del sector.

Así lo han decidido los sindicatos CC.OO, UGT, STEM, CGT y CNT y organizaciones de docentes, con el apoyo de Confapa, Educación Especial Digna, Frente Estudiantes, Marea Verde, Queremos FP o el Sindicato de Estudiantes, durante la "gran asamblea unitaria" celebrada este miércoles en el Auditorio Marcelino Camacho. EFE

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