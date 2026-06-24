Jueves, 25 de junio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- ECUADOR-ALEMANIA. La selección de Ecuador, que ha sumado un solo punto tras caer ante Costa de Marfil y empatar ante Ecuador, se juega sus opciones de prosperar en el Mundial 2026 este jueves en el estadio Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey) ante la poderosa Alemania, ya matemáticamente clasificada para los dieciseisavos de final.

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- CURAZAO-COSTA DE MARFIL. La selección de Costa de Marfil, segunda del Grupo E con 3 puntos y sólo superada por la de Alemania, busca el pase directo a los dieciseisavos de final del Mundial en el Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a la de Curazao, que también mantiene vivo el sueño de seguir adelante en un torneo en el que es debutante.

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- JAPÓN-SUECIA. De vuelta a Dallas, al AT&T Stadium de Arlington, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos. Por Óscar González.

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- TÚNEZ-PAÍSES BAJOS. La selección de Países Bajos busca en el Arrowhead Stadium de Kansas City asegurarse el primer lugar del Grupo F del Mundial en un encuentro que marcará el adiós de Túnez. Por Santiago Carbone.

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- TURQUÍA-ESTADOS UNIDOS. Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cierran en Inglewood (California) la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los otomanos intentan despedirse con honor del Mundial. Por Mikaela Viqueira.

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- PARAGUAY-AUSTRALIA. La selección de Paraguay apela este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní', cuando se enfrente a la de Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

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. Además, previas de los partidos del viernes: Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia, y última hora del resto de selecciones.

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(Texto) (Foto) (Infografía)

- ESPAÑA. La selección española ultima este jueves su puesta a punto para su último compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026, en la madrugada del viernes al sábado en el Estadio Akron de Zapopan (México). Zona mixta en el Sports Arena de Guadalajara a las 18.00, entrenamiento oficial a las 19.00 y rueda de prensa de Luis de la Fuente y un jugador a las 23.45. Información de Óscar Maya Belchí.

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BALONCESTO ESPAÑA

Madrid. Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto, anuncia este jueves la convocatoria para la tercera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, en la que el 2 de julio se enfrentará a Dinamarca en Madrid y tres días después, a Georgia en Tiflis. A las 12.00 en la sede central de Endesa en Madrid.

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NATACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Redacción Deportes. El balear Hugo González, actual campeón de Europa de los 200 metros estilos en piscina corta, acapara todos los focos en los Campeonatos de España de natación que se disputan entre este jueves y el domingo en la piscina Son Hugo de Palma y en los que se ponen en juego los billetes para los Europeos que se disputarán en agosto en París.

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CICLISMO CAMPEONATOS ESPAÑA CARRETERA

Redacción Deportes. La ganadora de la Vuelta a España, Paula Blasi, es uno de los grandes atractivos de los Campeonatos de España de ciclismo en carretera, que se disputan de jueves a domingo en Sabiñánigo (Huesca) , así como la disputa entre los hombres por suceder a Iván Romeo, ausente por un proceso gripal, en el título de fondo en carretera elite.

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AUTOMOVILISMO RALLY ACRÓPOLIS

Redacción Deportes. La segunda mitad del Campeonato del Mundo de rallys arranca este jueves con la octava de la catorce pruebas programadas, el Rally Acrópolis, con sede en la localidad griega de Loutraki y a la que el británico Elfyn Evans llega como líder con 20 puntos de ventaja sobre su compañero japonés en el equipo Toyota Takamoto Katsuta. El español Dani Sordo (Hyundai) disputa su tercera prueba del año.

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FÚTBOL SALA PRIMERA/FINAL

Murcia. ElPozo Murcia, tras ganar el pasado martes el tercer encuentro por 5-4, trata de seguir con vida en la final de la Primera división de fútbol sala con un nuevo triunfo este jueves ante un Barça que quiere sentenciar la serie en el Palacio de los Deportes murciano.

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PARALÍMPICOS ENTREVISTA

Madrid. Juan Manuel Montilla, 'El Langui', llena salas de conciertos con su grupo de hip-hop y actúa en obras de teatro y en películas taquilleras que le han hecho ser una figura mediática en los últimos años. Sin embargo, hace un año y medio el deporte se cruzó en su camino y en este tiempo ha encontrado en la boccia una nueva ilusión hasta el punto de proclamarse campeón de España y aspirar a competir en los Juegos Paralímpicos. Por David Ramiro.

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RUGBY SELECCIÓN

Jerez de la Frontera. La internacional Laura Delgado 'Bimba', histórica jugadora de rugby y capitana de Las Leonas, pone fin a una carrera de casi dos décadas para asumir una nueva inquietud como nueva entrenadora de delanteras del TC Gémini, uno de los equipos de la liga profesional estadounidense.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (hasta 28) (FOTO). Un solo tramo de 1,86 km a las 18.05 CET.

- Previa del Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

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BALONCESTO

- Madrid. Chus Mateo, seleccionador nacional, anuncia la convocatoria para la tercera ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027 (12.00. Sede Central de Endesa. Calle Ribera del Loira 60). (FOTO) (VÍDEO)

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CICLISMO

- Comienzan los Campeonatos de España de ciclismo en carretera, en Sabiñánigo (Huesca). Pruebas contrarreloj júnior femenina (9:00-9:53 sobre 18,6 km), júnior masculina (11:00-12:01, de 18,6 km), elite UCI y sub-23 fememinas (12:00-13:12, de 18,6 km), sub-23 masculina (15:00-16:40, de 30,8 km) y elite UCI masculina (17:00-18:39, de 30,8 km).

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Curazao-Costa de Marfil (22.00 CET, en Filadelfia), Ecuador-Alemania (22.00 CET, en Eaat Rutherford), Japón-Suecia (01.00 CET, en Arlington), Túnez-Países Bajos (01.00 CET, en Kansas City), Turquía-EEUU (04.00 CET, en Inglewood), Paraguay-Australia (04.00 CET, en Santa Clara).

. Previas de los partidos (INFOGRAFÍA) Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia.

- Selección española. Zona mixta en el Sports Arena de Zapopan (18.00), entrenamiento oficial a las 19.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Luis de la Fuente a las 23.45. Información de Óscar Maya Belchí.

. Entrevista de EFE con Víctor Muñoz.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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FÚTBOL SALA

- Primera división. Final. Cuarto partido: ElPozo Murcia-Barça (19.30) (1-2).

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.) (hasta 28).

- DP World Tour. Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín (hasta 28).

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HOCKEY HIERBA

- Pro Liga masculina: Alemania-España, en Berlín (20.30).

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MOTOCICLISMO

- Ruedas prensa previas al Gran Premio Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

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NATACIÓN

- Campeonatos de España, en la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca (hasta 28).

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OLIMPISMO

- Acaba la 146ª Sesión del COI, en Lausana (Suiza).

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PARALÍMPICOS

- Entrevista con el actor y cantante Juan Manuel Montilla, 'El Langui', que ha encontrado en la boccia una nueva ilusión hasta el punto de proclamarse campeón de España y aspirar a competir en los Juegos Paralímpicos. Informnción de David Ramiro. (FOTO)

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RUGBY

- Jerez de la Frontera. Entrevista con la internacional Laura Delgado 'Bimba', que pone fin a una carrera de casi dos décadas como jugadora de rugby. (FOTO) (VÍDEO)

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TENIS

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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