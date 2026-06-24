Espana agencias

Un incendio en Zalduondo (Álava) no está controlado pero no se extiende

Guardar
Google icon

Vitoria, 24 jun (EFE).- El incendio forestal declarado la madrugada del martes en la zona alta del monte Galarreta, en el municipio alavés de Zalduondo, no está controlado pero durante las últimas horas no se está extendiendo a nuevas zonas, según la información facilitada por la Diputación de Álava.

Durante toda la tarde de este miércoles se está trabajando con intensidad, tanto desde el aire como sobre el terreno. En estos momentos intervienen tres medios aéreos, dos helicópteros y un hidroavión, que están realizando descargas continuas sobre la zona afectada.

PUBLICIDAD

El hidroavión está efectuando pasadas aproximadamente cada diez minutos y los helicópteros están trabajando también de forma continuada. Un tercer helicóptero, de la Ertzaintza, ha sufrido una avería y ha tenido que dejar de trabajar. En la zona trabajan alrededor de 50 personas.

El incendio no está controlado, pero durante las últimas horas no se está extendiendo a nuevas zonas. El perímetro se mantiene estable y el fuego continúa concentrado en la misma zona en la que se viene trabajando desde la mañana.

PUBLICIDAD

Por tanto, la situación sigue siendo activa y requiere mucha prudencia, pero no se aprecia en este momento una ampliación significativa del incendio, ha detallado la Diputación.

En este momento la situación meteorológica está permitiendo trabajar a los medios aéreos y terrestres, y el objetivo es aprovechar esta ventana para consolidar el perímetro durante la tarde, evitar que el incendio se extienda durante la noche y poder entrar mañana con más seguridad para avanzar hacia su control.

El operativo mantiene todos los medios desplegados y continúa trabajando con el objetivo de estabilizar la situación y evitar que el fuego afecte a nuevas zonas.

El Puesto de Mando Avanzado se ha situado en Arriola, desde donde se cuenta con una buena perspectiva visual de la evolución del incendio. La base operativa continúa en Zalduondo.EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El profesorado madrileño iniciará una huelga indefinida el 14 de octubre

Infobae

Jueves, 25 de junio de 2026

Infobae

Estabilizado incendio que confinó a unas 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Barcelona)

Infobae

El Gobierno sale en defensa de los derechos de Zapatero tras las filtraciones de su caso

Infobae

El Gobierno ampliará la prestación para el cuidado de niños gravemente enfermos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol emerge como opción para encabezar el Gobierno antes del Mundial 2030

Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla por orden del juez Peinado

ECONOMÍA

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

Los coches crecen 1,2 centímetros al año y pueden acabar con 41.000 plazas de aparcamiento en Madrid

DEPORTES

El movimiento que planea llevar a cabo el Bayern para atar a Olise y truncar el sueño del Real Madrid de fichar a su estrella del verano 

El movimiento que planea llevar a cabo el Bayern para atar a Olise y truncar el sueño del Real Madrid de fichar a su estrella del verano 

Rabie Takassa, el cazatalentos de Marruecos que pesca en Europa jugadores que pueden tener doble nacionalidad

Un jugador de Inglaterra le niega el saludo a Thomas Partey, acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual

El jugador que se siente gallego, tiene nacionalidad chilena, pero juega con Suiza: la historia de Ricardo Rodríguez

Lumumba, un símbolo en el Mundial del grito de RD Congo por las matanzas, el ébola y un juicio en Bélgica por crímenes de guerra