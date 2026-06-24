Un incendio en Zalduondo (Álava) no está controlado pero no se extiende

Vitoria, 24 jun (EFE).- El incendio forestal declarado la madrugada del martes en la zona alta del monte Galarreta, en el municipio alavés de Zalduondo, no está controlado pero durante las últimas horas no se está extendiendo a nuevas zonas, según la información facilitada por la Diputación de Álava.

Durante toda la tarde de este miércoles se está trabajando con intensidad, tanto desde el aire como sobre el terreno. En estos momentos intervienen tres medios aéreos, dos helicópteros y un hidroavión, que están realizando descargas continuas sobre la zona afectada.

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El hidroavión está efectuando pasadas aproximadamente cada diez minutos y los helicópteros están trabajando también de forma continuada. Un tercer helicóptero, de la Ertzaintza, ha sufrido una avería y ha tenido que dejar de trabajar. En la zona trabajan alrededor de 50 personas.

El incendio no está controlado, pero durante las últimas horas no se está extendiendo a nuevas zonas. El perímetro se mantiene estable y el fuego continúa concentrado en la misma zona en la que se viene trabajando desde la mañana.

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Por tanto, la situación sigue siendo activa y requiere mucha prudencia, pero no se aprecia en este momento una ampliación significativa del incendio, ha detallado la Diputación.

En este momento la situación meteorológica está permitiendo trabajar a los medios aéreos y terrestres, y el objetivo es aprovechar esta ventana para consolidar el perímetro durante la tarde, evitar que el incendio se extienda durante la noche y poder entrar mañana con más seguridad para avanzar hacia su control.

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El operativo mantiene todos los medios desplegados y continúa trabajando con el objetivo de estabilizar la situación y evitar que el fuego afecte a nuevas zonas.

El Puesto de Mando Avanzado se ha situado en Arriola, desde donde se cuenta con una buena perspectiva visual de la evolución del incendio. La base operativa continúa en Zalduondo.EFE

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