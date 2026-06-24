El Ayuntamiento de València se tiñe de 'taronja' para celebrar el título de la ACB

València, 24 jun (EFE).- La fachada del edificio del Ayuntamiento de València pasará la noche iluminada de 'taronja' (naranja) para celebrar el título de la Liga Endesa que conquistó este miércoles el Valencia Basket al ganar al Barça el cuarto encuentro de la final de la ACB.

"Ganar una ACB es el mayor honor para un Valencia Basket para el que ya no hay palabras. Qué manera de llevar el nombre de nuestra ciudad a lo más alto. Qué alegría, qué orgullo... ¡Enhorabuena!", les felicitó la alcaldesa de València, María José Catalá.

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"El Valencia consigue su segundo título de la Liga y pone un broche de oro a una temporada histórica. Sois un ejemplo de constancia y trabajo. ¡Enhorabuena campeones!", apuntó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. EFE