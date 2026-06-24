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Carpe y Uriarte, con "ganas" y "confianza" después de la carrera de Brno

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- Los españoles Álvaro Carpe y Brian Uriarte, segundo y tercero respectivamente en la clasificación provisional del mundial de Moto3 y compañero en el equipo KTM oficial, dicen llegar con "muchas ganas" al Gran Premio de los Países Bajos de Moto3.

"Aunque el resultado final de la carrera no fue el mejor, venimos de un muy buen fin de semana en Brno, y eso nos da mucha confianza para repetir esa actuación en los Países Bajos", explicó Álvaro Carpe en la nota de prensa de su equipo, en la que reconoce haber dado "un paso adelante" en su metodología de trabajo durante los tres días de un Gran Premio, algo que les "ayudará los domingos"

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Carpe aseguró que estará "mejor preparado a partir de ahora", si bien incidió en que el TT de los Países Bajos "siempre es una carrera especial", al tiempo que recordó que allí tiene "un buen historial", por lo que afirmó que va a "darlo todo" y disfrutar "al máximo, para terminar bien la doble cita".

Brian Uriarte, vencedor en Italia, apuntó que el podio de la semana pasada le da "una motivación extra para Assen", pues parece cree haber encontrado su ritmo". Ha puesto de relieve que tiene que disfrutar de cada circuito que visita y, además, mostrar "consistencia", por lo que intentará repetir actuación en los Países Bajos.

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"Conozco este circuito de mi época en la 'Rookies Cup' y guardo buenos recuerdos, así que intentaremos sacarle el máximo partido", comentó Uriarte. EFE

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