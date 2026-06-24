Carmen Avilés domina los 400 y David Barroso impone su ley en los 800 en Coria del Río

Sevilla, 24 jun (EFE).-La prueba femenina de 400 metros concentró buena parte de la atención en el V Mitin Internacional de Atletismo Coria del Río-Premio Rogelio Sales de Sevilla gracias al espectacular duelo protagonizado por la cordobesa Carmen Avilés y la castellano-manchega Herminia Parra, dos de las principales especialistas españolas de la distancia.

La victoria correspondió a Carmen Avilés, atleta del Facsa-Playas de Castellón, con una marca de 52.74 segundos. La internacional andaluza se impuso por apenas una décima a Herminia Parra (52.84), representante del Trops-Cueva de Nerja, en una carrera de gran nivel que confirmó el excelente momento de forma de ambas velocistas.

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Tercera fue la joven promesa Anita Itohan Enaruna, que logró una mejor marca personal de 53.04 segundos, mientras que la madrileña Blanca Hervás, doble medallista en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta de 2026 y medallista también en los Relevos Mundiales de 2025 y 2026, concluyó en la cuarta posición con un registro de 55.16.

La velocidad también ofreció momentos destacados en las pruebas masculinas. En los 200 metros se impuso el internacional catalán Guillem Crespí, del Barcelona Atletisme, con un tiempo de 21.33 segundos, que supuso su mejor marca de la temporada. Daniel Rodríguez fue segundo con 21.44 y Adison Camadro completó el podio con 22.35.

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Crespí volvió a competir en los 100 metros, aunque en esta ocasión la victoria fue para el extremeño Jorge Hernández, que cruzó la meta en 10.47 segundos. El velocista se impuso al atleta del Unicaja Jaén Paraíso Interior Pablo Montalvo, segundo con 10.53, mientras que el propio Crespí ocupó la tercera plaza con 10.61.

Otra de las actuaciones sobresalientes de la jornada llegó en los 800 metros femeninos, donde la plusmarquista andaluza de 1.000 metros, Rocío Rodríguez, se adjudicó el triunfo con una marca de 2:06.75. En categoría masculina dominó el extremeño David Barroso, campeón de la Universiada de 2025 y plusmarquista español de 500 metros, que venció con autoridad al detener el cronómetro en 1:46.38. José Ignacio Pérez fue segundo con 1:47.59 y Marco Rufo tercero con 1:47.71, nuevo récord personal. EFE

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